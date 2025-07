Svolta Juve, risoluzione shock: “Sconfitta totale”

La Juventus è stata messa spalle al muro, adesso si valuta anche la risoluzione: colpo durissimo per la società bianconera

Chiusa la parentesi dedicata al Mondiale per Club, il mercato della Juventus è partito, ed è partito subito con un grandissimo colpo. L’arrivo di Jonathan David ha dimostrato a molti tifosi quanto in società si vogliano fare le cose in grande, per regalare a Tudor una squadra di arrivare almeno agevolmente nei primi quattro posti, tentanto magari di inserirsi anche nella lotta scudetto.

Per poter continuare con queste manovre di rafforzamento, serve però trovare una soluzione a un annoso problema. E le ultime notizie in tal senso sono sconvolgenti: si parla addirittura non di una soluzione, ma di una risoluzione.

Inutile girarci troppo attorno. Tra i molti errori di mercato che la Juventus ha realizzato negli ultimi anni, durante la gestione Giuntoli, ma anche in precedenza, nessuno ha pesato sulle casse della società quanto l’acquisto di Dusan Vlahovic. Arrivato in un gennaio di ormai diversi anni fa, il serbo avrebbe dovuto trasformarsi in un bomber di livello europeo, una sorta di risposta bianconera a Osimhen.

Invece, nonostante a tratti l’ex viola abbia dimostrato il proprio valore, non è mai riuscito a fare il salto di qualità, né a livello individuale, né di squadra, e si è trasformato in questo momento in un ostacolo per i progetti juventini. Il suo ingaggio, spropositato, gli impedisce infatti di trovare una nuova soluzione sul mercato, e a questo punto il club, pur di liberarsene, starebbe pensando anche di ricorrere al rimedio più estremo.

Juventus nei guai, si parla di risoluzione per Vlahovic: sconfitta clamorosa per la società

Dover cercare di vendere un giocatore dal valore ipotetico di una trentina di milioni a meno di 20 sarebbe stato già un clamoroso fallimento per la Juventus, la dimostrazione palese di quanto il caso Vlahovic sia stato gestito in maniera pessima nel corso degli anni.

Il fatto, però, che il club stia addirittura accarezzando l’idea di liberarsene in toto, pagando pur di farlo andar via, è qualcosa di più di una testimonianza di pessima gestione: è una sconfitta totale che dovrebbe far riflettere.

Questo è almeno il pensiero di un grande commentatore delle questioni di casa Juve, Graziano Carugo Campi, come sempre molto severo nel giudicare i misfatti gestionali del club bianconero: “Pensare a una risoluzione per Vlahovic è la cosa più stupida in assoluto. Arrivare addirittura a regalarlo, magari pagandogli anche una lauta buonuscita, significherebbe una totale sconfitta“.

Parole che, come sempre nel caso di Campi, hanno diviso il popolo bianconero, ma che sembrano nascondere almeno una parte di verità. Perché in questo momento la Juventus sta dimostrando di non avere la forza per imporre a un giocatore la propria volontà, e non è un bel segnale per chi, per anni, ha dominato in un lungo e in largo in Italia.