Doppio accordo: Osimhen più il centrocampista al Galatasaray

Osimhen è pronto ad accettare la destinazione Galatasaray, ma spunta il nuovo intreccio con il centrocampista. Ecco il blitz in Serie A: la verità

L’attaccante nigeriano non vede l’ora di scegliere la sua nuova destinazione. Sarà addio a titolo definitivo con il Napoli per continuare a segnare gol importanti anche in campo internazionale. Spunta un doppio accordo con il Galatasaray: ecco la mossa a sorpresa per la prossima stagione.

Saranno ore calde per conoscere il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non vede l’ora di puntare in alto in vista della prossima stagione: il Galatasaray vorrebbe ingaggiarlo a titolo definitivo, ma ecco la nuova svolta in Serie A per il nuovo centrocampista. Un doppio accordo per incrementare il tasso tecnico della squadra turca che si prepara in questi giorni a mettere a segno nuovi colpi di spessore internazionale. Può arrivare subito la fumata bianca per puntellare la rosa del Galatasaray: tutto ruota intorno a Osimhen.

Calciomercato, affare col Galatasaray: blitz in Serie A

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ahmet, su X ci sarebbe anche Franck Anguissa nel mirino del Galatasaray. Il club turco vorrebbe subito chiudere per l’affare a titolo definitivo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano vorrebbe ambire a grandi palcoscenici dicendo addio al club partenopeo: il presidente De Laurentiis vorrebbe l’intera clausola pari a 75 milioni, ma l’offerta si ferma a 60. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti per un doppio accordo a titolo definitivo.

Anguissa ha scritto pagine di storia indelebili con la maglia del Napoli: il club partenopeo è al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Un nuovo intreccio pensando al futuro della squadra azzurra: il centrocampista del Napoli dovrà prendere subito una nuova decisione. Il Galatasaray è piombata su di lui in vista della prossima stagione: un nuovo intreccio con Osimhen per un nuovo blitz in Serie A.

Saranno ore calde per arrivare subito alla fumata bianca: un’idea nata pochi minuti fa come evidenziato dal profilo su X di Ahmet, molto vicino alle dinamiche del Galatasaray. Anche Hakan Calhanoglu è stato accostato negli ultimi giorni al club turco che continiua a guardare a nuovi colpi provenienti dalla Serie A. Un nuovo doppio accordo decisivo per continuare a sognare in grande: non solo Osimhen per il futuro dei turchi. Tutto cambierà nei prossimi giorni per una nuova svolta in casa Napoli.