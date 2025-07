Napoli, nuovo attaccante dal Belgio: Ngonge pedina di scambio

Il Napoli non smette di seguire i giusti profili da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed in tal senso attenzione allo scambio. Il nuovo attaccante può arrivare dal Belgio, con Ngonge che potrebbe fare il percorso inverso. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Antonio Conte ha praticamente ottenuto quello che aveva chiesto. Come da lui stesso ammesso quando è stato riconfermato alla guida del Napoli, voleva una squadra pronta, in termini di innesti, prima del ritiro e ci siamo quasi da questo punto di vista. Giovanni Manna ha già definito gli arrivi di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne, a cui si aggiungeranno, a meno di clamorosi colpi di scena, anche Noa Lang e Sam Beukema. La squadra, così com’è, ha già alzato in maniera importante l’asticella rispetto all’anno scorso.

Ovviamente, però, allo stato attuale delle cose questa squadra ha sicuramente bisogno ancora di due attaccanti (una punta centrale ed un’ala che possa agire largo a destra) e di un ulteriore centrocampista per completare il quadro. Andranno via, infatti, Simeone e Ngonge e proprio quest’ultimo può rientrare in una trattativa che potrebbe portare in dote al Napoli il nuovo attaccante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di aggiornamenti a dir poco significativi.

Napoli, nuovo attaccante dal Belgio? Può arrivare con uno scambio con Ngonge

Ngonge è uno di quei profili che nella passata stagione ha fatto maggiormente fatica, dal momento che ha giocato poco ed ha trovato ancor meno soddisfazioni. Nonostante questo, però, per l’ex Hellas Verona non mancano gli interessamenti ed ora arrivano delle notizie significative. Stando a quanto raccontato da Sacha Tavolieri, noto giornalista belga ed esperto di calciomercato, il Club Brugge si sta muovendo sulle tracce proprio di Ngonge nel tentativo di riportare in patria l’ala destra del Napoli. Ed attenzione al possibile scambio.

Da tempo gli azzurri si stanno muovendo con interesse sulle tracce di un talento purissimo in forza a questo stesso club. Stiamo parlando di Chemsdine Talbi, che nasce ala destra e che potrebbe essere sostituito proprio da Ngonge in un discorso di ruoli e nel gioco delle coppie.

E’ un classe 2005 dalla qualità purissima e che può diventare una pedina di scambio che può far davvero comodo al Napoli. Soprattutto se si tiene conto che il primo nome in lista per la fascia destra è Ndoye, con la strada che è in salita. Si tratta di una ipotesi al momento, ma attenzione ai possibili sviluppi di questo scambio Talbi-Ngonge.