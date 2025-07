Juventus, arriva il talento portoghese: regalo per Tudor

Ore calde in casa Juve per rinforzare la rosa bianconera a diposizione di Tudor. Spunta il nuovo intreccio dal Portogallo: rinforzo per il centrocampo

Novità interessanti per puntellare la mediana a disposizione della Juventus. Tudor dovrà ritrovare subito la quadra dopo le sconfitte al Mondiale per Club: urgono rinforzi di spessore in vista del futuro.

Saranno ora calde per allestire una rosa competitiva anche in Champions League. La Juventus è al lavoro per nuovi innesti di caratura internazionale: l’obiettivo numero uno è quello di rinforzare il centrocampo bianconero. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con nuove idee suggestive in vista della prossima stagione: novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici.

Tudor non vede l’ora di accogliere a braccia aperte nuovi innesti di qualità per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi. Occhio anche alla pista in Portogallo per una svolta decisiva in Serie A. Il centrocampista lusitano è pronto a cambiare aria dicendo addio al Benfica, scopriamo i nuovi dettagli per la nuova operazione di mercato.

Calciomercato Juve, affare dal Portogallo: c’è il sì di Tudor

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus monitora attentamente il fronte calciomercato per nuovi spunti decisivi in ottica futura: ecco il centrocampista portoghese pronto a volare a Torino.

Come svelato in anteprima nelle ultime ore dall’edizione di Tuttosport, Florentino Luis è pronto a volare in Serie A sposando il progetto della Juventus. Un nuovo rinforzo in mediana per l’allenatore Tudor che vuole sognare in grande: spunta l’affare a sorpresa. Novità interessanti in casa bianconera per nuovi affari suggestivi in ottica futura: Florentino Luis è stato accostato a lungo anche al Milan che ha poi virato su altri obiettivi.

Il calciomercato bianconera è pronto a regalare colpi di scena suggestivi in vista della prossima stagione. La Juventus vorrebbe subito ingaggiare nuovi centrocampisti per rinforzare la mediana di Tudor. Al Mondiale per Club sono arrivate sconfitte pesanti evidenziando tutti i limiti della formazione torinese. Il dg Comolli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della Juve: ormai ci siamo per il colpo a centrocampo.

Tanti i profili monitorati nelle ultime ore dalla dirigenza bianconera, ma manca ancora l’accordo con il Benfica. Florentino Luis è pronto a volare in alto sposando subito il progetto della Juventus per le prossime stagioni.