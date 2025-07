È tutto vero, dall’Inter alla Juventus: Comolli paga la clausola

Clamoroso colpo di scena in Serie A, Comolli prova lo sgarbo all’Inter: può pagare la clausola per un idolo dei tifosi nerazzurri

Sta per entrare nel vivo il mercato delle squadre italiane e delle big di tutta Europa. Dopo la parentesi per il Mondiale per Club, ormai alle battute conclusive, anche squadre come la Juventus e l’Inter possono pensare, senza tergiversare troppo, al mercato. E proprio in casa nerazzurra starebbero guardando ultimamente i vertici del club bianconero, pronti a sfruttare l’attuale caos nello spogliatoio per strappare ai rivali uno degli idoli dei tifosi.

Che ci possano essere affari tra due club come Inter e Juventus, che si contendono il dominio in Italia, non è semplice. Tuttavia, stando a quanto trapela, Comolli starebbe guardando con particolare attenzione a quello che sta succedendo all’Inter.

Il modo in cui è terminata la stagione per i nerazzurri è infatti stato a dir poco rumoroso, e ha fatto venire a galla più di un dissidio anche tra quelli che sembravano i senatori della rosa. E uno di questi, guarda caso, potrebbe essere il profilo ideale per rispondere all’identikit del giocatore che il nuovo dirigente bianconero vorrebbe regalare all’Inter, un attaccante di grandissimo spessore internazionale che abbia già dimostrato, in Italia e in Europa, di poter fare la differenza.

La Juventus sogna il super colpo dall’Inter: Comolli studia l’affare tramite clausola, i dettagli

L’attenzione in casa Inter, in questo momento, è tutta riposta su Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro, grandissimo protagonista delle ultime due stagioni interiste, sembrerebbe infatti aver manifestato segnali di insofferenza.

Dopo il celeberrimo sfogo di Lautaro, il nazionale francese, almeno a parole, ha dato il proprio supporto non al capitano, bensì a Calhanoglu, e facendo questo avrebbe attirato ancora di più le attenzioni di tante big europee, pronte a tutto pur di strapparlo all’Inter. Tra le varie piste estere, improvvisamente si sarebbe fatta strada però anche una clamorosa ipotesi italiana: la Juve starebbe infatti pensando proprio a lui per affiancare il neo arrivato Jonathan David.

Non si tratta ovviamente di un affare semplice. Anzi, stando a quanto riferito da Calciomercato.it, quello di Comolli sembrerebbe essere stato solo un sondaggio esplorativo. Anche perché all’Inter, di cedere il giocatore, non sembrerebbero avere alcuna intenzione.

Prima di quanto accaduto in America, le parti stavano anzi ragionando su un possibile prolungamento del contratto. Dopo quanto successo, è difficile però pensare che le cose possano appianarsi nel giro di poche settimane, e anche per questo in molti starebbero pensando di sfruttare la sua clausola rescissoria per accaparrarsi quello che resta uno dei migliori calciatori in Europa.

Il problema, per la Juventus, è come sempre quello dei costi. Se Thuram potrebbe infatti aver anche manifestato interesse per il progetto bianconero, dove raggiungerebbe il fratello Khephren, difficilmente la Juve potrà permettersi di versare gli 85 milioni di euro della clausola nelle casse dell’Inter. Ragion per cui, più che una suggestione, quella di Thuram in bianconero resta al momento una semplice voce di mezza estate. Almeno fino a prova contraria.