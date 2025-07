David è solo il primo colpo della Juventus: Sancho e un altro top player

Dopo il colpo David, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi: oltre a Sancho in arrivo anche un altro top player

Giorni intensi di mercato in casa Juventus dove è stato messo a segno il primo colpo di mercato della sessione estiva, ovvero Jonathan David, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lille.

I bianconeri, però, sanno di avere ancora molte cose da fare sul mercato e non intendono fermarsi all’attaccante canadese che rappresenta solo il primo di una serie di colpi di mercato importanti. Dopo gli ultimi anni trascorsi fuori dalla lotta scudetto, la Juventus vuole tornare ad essere grande protagonista in Italia e in queste ore si sta avvicinando sempre di più all’acquisto di Jadon Sancho.

L’esterno d’attacco del Manchester United ha dato priorità ai bianconeri, vedendo di buon occhio un trasferimento a Torino, ed è in attesa che venga trovato un accordo tra le due società. Sancho non rientra nei piani di Amorim per il prossimo anno e tutto fa pensare che nei prossimi giorni, se non ore, possa arrivare l’agognata fumata bianca.

Oltre Sancho, tuttavia, l’intenzione della Juventus è di portare a Torino un altro pezzo da novanta per infiammare ancor di più una piazza che sta tornando a sognare. Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Mauro a Calciomercato.it, i bianconeri non hanno affatto abbandonato la pista Victor Osimhen ed il suo approdo a Torino non è così impossibile come si creda.

Juventus, non solo Sancho: arriva anche Osimhen, i tifosi sognano

Intervenuto nel corso della trasmissione “Juve Zone”, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista Alberto Mauro si è soffermato sul mercato e sugli obiettivi seguiti dalla Juventus. Oltre a Jadon Sancho, sempre più vicino al trasferimento a Torino, per Mauro i bianconeri stanno trattando anche Victor Osimhen sebbene le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni parlino di una sua permanenza in Turchia.

Mauro, però, crede che la Juventus non abbia mai abbandonato la pista Osimhen ed è sicuro del fatto che sia un affare possibile: ” Credo che possa arrivare, bisogna sfruttare la sua voglia, l’ingaggio è alto ma puntando su questo potrebbe spuntarla” ha dichiarato, ritenendo una più che valida alternativa a Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus.

Riguardo il possibile arrivo di Sancho, invece, Mauro ha espresso le sue perplessità, sostenendo come i bianconeri abbiano già un giocatore forte come Yildiz in quel ruolo, ma allo stesso tempo ha ammesso come sarebbe una trequarti niente male quella formata dal turco, dall’inglese e da David. L’annuncio di Mauro fa dunque sognare i tifosi bianconeri che sperano di vedere arrivare presto l’ufficialità per Sancho ed di un attaccante del calibro di Osimhen.