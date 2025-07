Inter, niente clausola: prendono Thuram con uno sconto

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Marcus Thuram pronto a lasciare l’Inter per una nuova squadra e occhio anche al prezzo per la cessione del calciatore.

Si lavora per provare a rendere la rosa dell’Inter sempre migliore in vista della prossima stagione e ci sono delle importanti novità che arrivano in merito alla decisione da parte del club nerazzurro che è pronto a portare avanti una strategia ben decisa in vista del prossimo anno perché occhio a quella che sembra essere una mini rivoluzione in casa Inter dove possono essere ceduti anche i big delle ultime stagioni sotto la gestione Inzaghi.

In questo momento c’è grande attesa attorno a quello che sembra il caso di Marcus Thuram che si è venuto a creare in queste ultime settimane a cavallo dell’eliminazione dal Mondiale per Club della società nerazzurra. Perché ora il giocatore che è andato allo scontro con il capitano Lautaro Martinez e con il club.

Ci sono importanti notizie che riguardano proprio quella che sembra essere la mossa dell’Inter che può anche vendere Thuram. Nessun giocatore sarà dichiarato incedibile dal club nerazzurro e tutti quelli che pensano di andare via possono seriamente essere accontentati, la società ora vuole solo giocatori motivati in questo nuovo progetto con Chivu alla guida e lo stesso pretende l’allenatore.

Calciomercato Inter: Thuram via senza clausola

Possibile colpo di scena per quanto riguarda l’Inter considerando che c’è la concreta possibilità che alla fine l’attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram possa anche pensare di andare via. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta che ora può essere fatta a riguardo.

E’ scaduta l’8 luglio la clausola rescissoria da 85 milioni di Marcus Thuram e nessuno ha puntato a prendere l’attaccante francese a queste cifre elevate. Ora però bisognerà capire come stanno realmente le cose con i nerazzurri che possono anche pensare di mandare via il giocatore.