Vlahovic inguaia la Juve, accordo di 10 milioni per andare via

Sono ore decisive queste per il futuro di Dusan Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus e occhio alla svolta che può arrivare in vista della prossima stagione.

Il bomber serbo classe 2000 è arrivato ormai alla fine dell’avventura con i bianconeri. Dopo l’investimento di circa 90 milioni di euro da parte della Juventus ora la beffa perché Vlahovic con 12 milioni di euro di stipendio a stagione rischia di andare via davvero per nulla, una situazione economica che può solo danneggiare i bianconeri visto quanto speso in questi anni per lui.

Ci sono delle novità che arrivano in merito agli aggiornamenti di calciomercato che saranno decisivi per il futuro di Dusan Vlahovic pronto a sposare un nuovo progetto e iniziare l’avventura con una nuova squadra mettendosi alle spalle quanto accaduto con la Juve in questi anni.

Adesso arrivano aggiornamenti di mercato che possono essere chiaramente decisivi per la carriera di Dusan Vlahovic pronto a lasciare la Juve per una nuova squadra, cercando il riscatto dopo annate deludente e di troppi alti e bassi vissute con la maglia bianconera. La volontà è quella di andare a trovare il miglior accordo possibile in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus: Vlahovic firma con una nuova squadra

Vlahovic può rovinare la Juventus andando a firmare con una nuova squadra e molto dipende dalla situazione economica che si può venire a creare perché ci sono aggiornamenti e novità in merito a come andrà a finire questa vicenda.

C’è attesa per capire come terminerà l’avventura di Vlahovic con la Juventus per firmare poi con una nuova squadra. Perché in questo momento c’è attesa quella che può essere la decisione definitiva da parte del giocatore che non vede l’ora di lasciare la Juventus per un nuovo club, ma c’è una richiesta economica.

Perché come rivelato da La Repubblica, il classe 2000 ha il coltello dalla parte del manico. La Juve rischia di perdere Vlahovic a 0 nel 2026 e per questo motivo che dovrà accontentarsi di qualsiasi tipo di offerta che arriverà per il giocatore serbo anche sotto i 20 milioni.

Ora però spunta fuori una nuova novità, perché Vlahovic con i suoi agenti hanno chiesto alla Juve 10 milioni di euro di buonuscita per lasciare già quest’estate il club bianconero. Una situazione che mette in grande difficoltà la Juve che rischia di rovinare tutto a livello economico per questo tipo di operazione.