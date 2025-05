Addio a Juve e Inter: se ne va ai rossoneri per 25 milioni

La Juventus e l’Inter costrette già ad arrendersi. Un obiettivo di mercato vestirà la maglia rossonera: colpo da 25 milioni.

Per entrambe non rappresenta una priorità tuttavia sia la Juventus che l’Inter, durante la sessione estiva del mercato, provvederanno a piazzare un colpo volto a rafforzare ed abbassare l’età media del proprio reparto difensivo. I due club, in particolare, hanno messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A militante in Premier League che, dopo diversi mesi passati ai margini, nelle ultime settimane è riuscito a risalire la china e togliersi delle soddisfazioni. La strada che porta alla fumata bianca, però, è tutta in salita.

Il giocatore seguito dalla Vecchia Signora e dai Campioni d’Italia è Jakub Kiwior, di proprietà dell’Arsenal. Il 25enne polacco (prelevato dallo Spezia nel gennaio 2023 per una spesa di poco inferiore ai 20 milioni) fino a metà marzo è rimasto ai margini: 8 presenze a fronte di 20 gare osservate dalla panchina, senza avere l’opportunità di entrare in campo.

Poi, in seguito ai gravi infortuni rimediati da Takehiro Tomiyasu e da Gabriel Magalhaes, il classe 2000 ha trovato maggiore spazio giocando sempre titolare negli ultimi 7 incontri di campionato e nei doppi confronti in Champions contro il Real Madrid ed il PSG. I bianconeri già a gennaio si erano fatti avanti ma a far saltare la trattativa ci aveva pensato il tecnico Mikel Arteta, obbligando così il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a spostare i riflettori su Renato Veiga.

Juve e Inter a bocca asciutta: l’obiettivo vestirà la maglia rossonera

L’interesse nei confronti del poliedrico centrale, capace di ricoprire pure il ruolo di terzino sinistro, è in ogni caso rimasto concreto con il manager che ha continuato a monitorare da vicino le sue prestazioni. Anche i nerazzurri si sono piazzati alla finestra, in attesa di definire il futuro di Stefan De Vrij il cui contratto terminerà tra poco più di un mese. Due, al momento, i fattori che complicano i piani delle italiane: in primis, le pretese economiche dei ‘Gunners’, disposti a farlo partire soltanto in cambio di 25 milioni. Cifra, questa, ritenuta eccessiva da Giuntoli e dal management interista.

L’ex spezzino inoltre, stando a quanto riportato dal sito ‘JustArsenal’, piace molto al Bayer Leverkusen messosi alla ricerca di un difensore abituato a calcare palcoscenici importanti e capace di raccogliere il testimone che verrà lasciato da Jonathan Tah (promesso sposo del Bayern Monaco). I rossoneri si sono iscritti alla corsa e, a breve, proveranno a piazzare il blitz vincente così da battere la concorrenza di Juve e Inter. Work in progress.