Bologna, svolta Italiano: vince e saluta, allenerà ancora in Italia

Svolta di Vincenzo Italiano che è pronto a dare un segnale forte al mondo del calcio italiano e una sterzata alla propria carriera dopo continui anni di crescita.

Spezia, Fiorentina e oggi Bologna. Le squadre di Vincenzo Italiano riescono sempre a raggiungere grandi risultati e tutto questo con un bel gioco. Dopo aver fatto bene con lo Spezia e le tre finali perse in pochi anni con la Fiorentina tra Conference League e Coppa Italia, oggi l’allenatore anche sulla panchina del Bologna al suo primo anno sta sorprendendo in Serie A e ha raggiunto una nuova finale da dover giocare, quella di Coppa Italia.

Questa volta Vincenzo Italiano vuole farsi trovare pronto e il Bologna sogna la vittoria del titolo che manca ormai da troppi anni in Italia. Ma occhio anche a quello che può essere il futuro dell’allenatore che da diversi anni è corteggiato dalle migliori squadre di Serie A.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano la scelta che può pensare di fare ora Vincenzo Italiano che può lasciare il Bologna e andare a prendere le redini di un altro club in vista del futuro visto che si è creato un forte interesse attorno al suo nome per i risultati ottenuti in questi anni.

Bologna, Italiano via dopo la Finale di Coppa Italia

Possibile colpo di scena che può arrivare da un momento all’altro in vista di quella che sarà la scelta di Vincenzo Italiano che ora è corteggiato da diversi club importanti di Serie A che vogliono fare il salto di qualità con lui in panchina.

Non sarà facile portare via Italiano dal Bologna che propone il rinnovo all’allenatore e proverà a blindarlo per il futuro. Allo stesso tempo però l’ambizione del tecnico è grande e per questo motivo che vorrà provare a dare dei segnali di vera svolta per i prossimi anni.

In questo momento Italiano piace tanto a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Atalanta, tutte le migliori squadre d’Italia che se dovessero cambiare allenatore in panchina valuteranno anche il suo nome per il prossimo anno. Dopo aver fatto molto bene in questi anni ora manca l’ultimo step, la vittoria.

Con una vittoria in Finale di Coppa Italia in Bologna-Milan Vincenzo Italiano può anche pensare di andare via dall’attuale club e valutare una nuova avventura con un altro club di Serie A.