Conceicao, bivio Coppa Italia: il Milan ha cambiato idea

Colpo di scena in Italia per la panchina del Milan che da inizio stagione praticamente è in discussione, prima con Fonseca e poi con Conceicao e ora occhio alla novità a sorpresa.

Perché il club rossonero quest’anno ha prima esonerato Fonseca che ha deluso le aspettative con troppa un’altalena di risultati in campionato e una Champions League difficile da spiegare, poi ha puntato su Conceicao che appena arrivato ha vinto la Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, ma avendo le stesse difficoltà in campionato e Champions del suo predecessore.

Tanto che il cammino in Champions del Milan si è fermato ai playoff per mano del Feyenoord spiazzando la società e facendo andare su tutte le furie i tifosi. In campionato, invece, quasi sicuramente non riuscirà a completare la rimonta per entrare nelle prime 4 il Milan che però negli ultimi mesi ha avuto un passo completamente diverso.

Ci sono delle novità che riguardano ora il futuro del Milan e di Sergio Conceicao che passa anche per la Finale di Coppa Italia che si giocherà contro il Bologna. Perché il club rossonero negli ultimi mesi ha fatto una serie di vittorie importanti che ora hanno proiettato il club sempre più vicino alla zona Champions, ma a 2 giornate dalla fine è quasi impossibile riuscire ad entrarci.

Milan, futuro Conceicao: la svolta dopo la Coppa Italia

Ci sono delle importanti notizie che riguardano quella che può essere la svolta della Coppa Italia per Sergio Conceicao che con il Milan ha già ottenuto un trofeo e in pochi mesi potrebbe salire a due. Tutto questo con alti e bassi ma con un finale di stagione che sta iniziando a convincere tutti, soprattutto per il carattere dei rossoneri che più volte hanno completato delle rimonte.

All’Olimpico il Milan si gioca la vittoria della Coppa Italia e Conceicao sa benissimo che può essere il bivio decisivo per la sua carriera e per il futuro in rossonero. Anche se dovesse vincere, il club rossonero potrebbe pensare di fare fuori l’attuale allenatore a fine stagione.

Ma vincere la Coppa Italia anche per Conceicao potrebbe essere una svolta con il Milan che a quel punto qualche riflessione in più sul futuro del suo allenatore può farla per dargli una nuova occasione da inizio stagione e provare a ritrovare la via delle vittorie.