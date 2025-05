David, adesso è ufficiale: annuncio dell’attaccante

Arriva il messaggio dell’attaccante canadese, che in questi anni ha fatto grand cose in Francia con la maglia del Lille.

Il contratto, in scadenza con il club di Ligue 1, non è stato rinnovato per volontà del calciatore che ha deciso di intraprendere una nuova avventura, ecco dove.

La notizia era già nell’aria da mesi ma adesso, con la fine del campionato, è diventata anche ufficiale con David che attraverso il suo profilo Instagram ha salutato il Lille.

Addio doloroso per il club francese, che perde uno dei suoi uomini migliori a parametro zero. Un danno economico per la società che non è riuscita a strappare il rinnovo del giovane attaccante che adesso è pronto a firmare con un’altra squadra.

David lascia il Lille, messaggio del giocatore

Jonathan David lascia il Lille ufficialmente. L’attaccante, in un video pubblicato sui propri canali ufficiali, ha così parlato dell’esperienza in Francia, che è stata molto importante per la sua carriera.

“E’ arrivato il momento di salutarvi, ogni storia ha un inizio ed anche una fine. Dopo tanti anni è arrivato il momento dell’addio, ho trascorso cinque anni belli qui, non è stato sempre facile ma spero che le mie prestazioni e le mie esultanze abbiano portato gioia ai tifosi, soprattutto con la vittoria del titolo di Ligue 1”.

“Grazie a tutti i compagni di squadra, agli allenatori e allo staff tecnico e medico, i dirigenti e tutte le persone che ho incontrato nel corso del mio cammino al Lille. Ai tifosi dico grazie per tutto ciò che hanno fatto. L’inizio non è stato dei migliori ma loro sono stati sempre vicini, supportandomi nei momenti di grande difficoltà. Vi ringrazio di cuore per i bei momenti che abbiamo condiviso insieme”.

Adesso è pronta ad aprirsi l’asta per accaparrarsi il giocatore, che è uno dei pezzi da novanta del prossimo mercato estivo visto che sarà possibile prenderlo a parametro zero.

I club italiani già hanno manifestato un forte interesse, con Manna che ha già avanzato una proposta per portare a Napoli David.

Derby italiano per David: Napoli, Inter o Juventus

E’ guerra aperta fra i club di Serie A che sperano di convincere il calciatore a firmare a parametro zero. David nei prossimi mesi deciderà il suo destino con l’entourage che sta raccogliendo le varie proposte.

Dall’Italia sono 3 le squadre interessate a David con il Napoli in prima fila per l’attaccante, come riportato dagli esperti di mercato. A seguire c’è la Juventus ed infine l’Inter, che dopo le richieste degli agenti ha deciso di mettere da parte l’operazione.