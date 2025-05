La Juventus sgambetta l’Inter per Bastoni: l’intreccio inaspettato

Un clamoroso intreccio vede protagonista la Juventus: l’Inter vede scivolare via Bastoni, i tifosi non possono accettarlo.

Nell’estate 2023 l’Inter ha blindato Alessandro Bastoni, estendendo il contratto del forte difensore fino al 30 giugno 2028. In questo modo i nerazzurri hanno respinto l’assalto delle tante pretendenti che avevano messo gli occhi sul centrale difensivo italiano. L’Inter è stata molto chiara: chi vuole Bastoni deve sborsare non meno di 80-85 milioni di euro, un prezzo che fa rientrare l’ex Parma tra i difensori più costosi della storia del calcio.

Tuttavia ci sono club che farebbero questa follia economica pur di assicurarsi un difensore di enorme spessore come l’interista. I tifosi juventini, ad esempio, ritengono che la retroguardia bianconera abbia bisogno di innesti di questa portata: in tanti sognano di fare questo sgarbo all’Inter. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la Juve farà effettivamente uno sgambetto all’Inter ma in modo diverso da quello auspicato dai tifosi bianconeri.

Non è un segreto che il club più interessato al difensore dell’Inter sia il Barcellona. La dirigenza blaugrana si è ulteriormente convinta dopo aver visto in azione il 26enne di Casalmaggiore nella doppia semifinale di Champions, che ha visto l’Inter prevalere sui catalani ai supplementari del match di ritorno.

Juventus-Bastoni: la mossa dei bianconeri, Inter beffata

Bastoni ha letteralmente impressionato i vertici del Barcellona, pronti a sborsare una cifra super pur di regalare il giocatore a Flick. Il nazionale italiano è considerato dai blaugrana la scelta ideale, data la sua abilità nell’intraprendere azioni da dietro e la sua versatilità tattica: non a caso lo stesso Hansi Flick ha già dato il via libera al suo possibile arrivo.

In tal senso la Juve può giocare un ruolo decisivo. I bianconeri, infatti, non hanno mai smesso di pensare a Ronald Araujo: già nello scorso mercato di gennaio Giuntoli aveva fatto un tentativo per il difensore del Barcellona, senza però far decollare la trattativa. In estate, però, è previsto un nuovo assalto del club torinese, deciso a rinforzare la propria retroguardia con l’uruguaiano classe 1999.

Le prestazioni di Araujo contro l’Inter non sono piaciute al Barcellona: il club del presidente Laporta sta seriamente pensando di mettere il proprio difensore tra i partenti e con i soldi della cessione – non meno di 60 milioni di euro – lanciare l’assalto a Bastoni. Un intreccio inaspettato che potrebbe svilupparsi concretamente già nelle prossime settimane.