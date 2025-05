Lucca pronto al grande salto: sarà titolare in Champions League

Lorenzo Lucca dopo il biennio vissuto all’Udinese potrebbe essere pronto al grande salto in un top club italiano.

Giocando titolare pure in Champions League, quello che veniva considerato uno dei centravanti più interessanti tra i giovani e “diverso” dai classici bomber italiani – per certi versi tra caratteristiche fisiche e tecniche ricorda un po’ Luca Toni -, potrebbe dire addio quindi all’Udinese e compiere il grande salto.

Lorenzo Lucca piace a mezza Serie A e, stando a quanto svelano da Tuttosport, la destinazione sarebbe legata a ciò che accadrà in estate. Da capire se già nei primi dieci giorni di calciomercato a giugno, quando si aprirà la brevissima finestra di mercato o direttamente a luglio. La sensazione, ad oggi, è che Lorenzo Lucca saluterà l’Udinese per giocarsi una chance ad altissimi livelli.

Calciomercato Serie A: colpo Lucca, il grande salto in Champions

È entrato nel pieno giro della Nazionale, Lorenzo Lucca, e vuole tenersela stretta. In questo momento per l’Italia di Spalletti ci sono Kean e Retegui come principali centravanti, assieme a Raspadori che gioca alle spalle di uno dei due, nelle scelte ipotetiche del Mister di Certaldo, in vista dei Mondiali 2026. Ma poi c’è Lorenzo Lucca, pronto a “scalzare” i primi due per un posto da titolare.

Lorenzo Lucca piace alle big di Serie A e, compiendo il grande salto, proverà a insediarsi tra i top player della Serie A che sarà nel 2026. Tant’è che, come fa sapere il quotidiano piemontese, per Lucca si prospetta un domani sempre in bianconero, ma in Champions League.

Perché, a prenderlo, potrebbe essere la squadra alla quale manca un ultimo passo importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta infatti della Juventus che, nel prossimo week-end, avrà di fronte proprio Lorenzo Lucca sul quale ci sono tutte le attenzioni di Cristiano Giuntoli. Stesso dirigente bianconero pronto a “scipparlo” alla forte concorrenza delle rivali in Serie A.

Le cifre del colpo Lucca in Serie A: forte concorrenza per la Juventus

La forte concorrenza in Serie A per Lorenzo Lucca, spingerà la Juventus a scegliersi il nuovo attaccante mettendo sul tavolo una cifra che possa presto convincere l’Udinese a cedere il bomber di Moncalieri.

I friulani alzano la posta, consci del valore attuale del centravanti che ha convinto pure le big. Per prenderlo ci vorranno almeno 20 o 30 milioni di euro. Sulle tracce di Lucca, infatti, è forte l’interesse sia del Napoli che dell’Inter. A differenza di queste ultime due, però, al momento con Vlahovic in uscita e Kolo Muani senza permanenza dopo l’annata vissuta in prestito alla Juve, in bianconero troverebbe la titolarità. Ad Inter e Napoli vivrebbe un’esperienza da comprimario al posto di Arnautovic e Correa da una parte e al posto del Cholito Simeone dall’altra.