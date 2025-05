Occhi in casa della rivale: colpo in Serie A per il Milan

La dirigenza rossonera pensa ad un grande colpo in Serie A: scippo alla rivale, la strategia per l’estate è già pronta

Saranno mesi intensi per la dirigenza rossonera. Perché questo Milan ha intenzione di vivere una trasformazione totale. Un nuovo direttore sportivo che, al momento, non ha ancora un’identità ben precisa. Tare, D’Amico, Paratici e non solo. Ci sarà da aspettare almeno il finale di stagione, capire come si concluderà.

Ed intanto i rossoneri, proprio ora, sono in campo contro il Bologna per un secondo trofeo da portare a casa, la sesta Coppa Italia della storia milanista dopo aver già vinto la Supercoppa italiana lo scorso dicembre. Dalla decisione riguardante il nuovo direttore sportivo è strettamente legata, poi, quella che coinvolgerà in primis Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, pur avendo un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club di Cardinale, sembra ormai destinato a cambiare, dopo mesi di critiche, attacchi e soprattutto tante delusioni. Un feeling, in realtà, mai sbocciato del tutto.

La dirigenza di Via Aldo Rossi, in realtà, sta già pianificando le prossime mosse per quel che riguarda la rosa da costruire per la stagione 2025/26. Un’attesa snervante per i tifosi che aspettano grandi cose dopo un’annata così deludente. L’attacco dirà addio a Tammy Abraham, pronto a rientrare a Roma dopo il prestito annuale. Niente riscatto.

Chi potrebbe a sorpresa rinnovare – anche se il tempo stringe – è Luka Jovic. Se a centrocampo bisognerà opporre resistenza all’eventuale assalto di grandi club per Tijjani Reijnders, ad oggi uno dei centrcampisti più apprezzati d’Europa, il reale problema potrebbe riguardare la porta.

Capolavoro Milan: colpo nella Capitale

Mike Maignan ha il contratto in scadenza tra un anno e le trattative per il rinnovo vanno avanti da tanti, forse troppi, mesi. E così se il nazionale francese alla fine non dovesse prolungare e partire nei prossimi mesi estivi, il ‘Diavolo’ avrebbe già in mente un’idea clamorosa direttamente in Serie A.

Si tratta di Mile Svilar, che in questa stagione ha trascinato la Roma a suon di grandi parate, donando una straordinaria solidità difensiva alla squadra di Ranieri. Nato in Belgio ma Nazionale serbo, il 25enne di Anversa è in scadenza il 30 giugno 2027 con i giallorossi e sarebbe finito nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi. Almeno stando a quanto riportato da ‘Milan Zone’ su ‘X’ che cita il giornalista Daniele Longo riguardo ad un possibile e clamoroso colpo rossonero tra i pali.

La trattativa tra la Roma e gli agenti di Svilar, infatti, non sarebbe cominciata col piede giusto. Ad oggi, ci si troverebbe su un binario morto. Ed il Milan, in una situazione di pericoloso stallo, potrebbe inserirsi proprio nel caso in cui Maignan dovesse venire ceduto nelle prossime settimane. Geoffrey Moncada stima molto il portiere della Roma e potrebbe, dunque, entrare in scena nei prossimi mesi. Uno scenario da incubo per i tifosi giallorossi: Svilar, ad oggi, è valutato intorno ai 20 milioni di euro.