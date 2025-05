Inter, rivoluzione dopo la Finale: via tre big

L’Inter si prepara ad un finale di stagione che può essere storico visto quello che si sta giocando tra il campionato di Serie A e la Champions League, poi sarà rivoluzione di calciomercato.

Proprio come capitato dopo la Finale Champions di due anni fa, poi per l’Inter ci furono circa 12 partenze di calciatori che ora si prepara ad un nuovo terremoto, ma più ridimensionato, che può cambiare volto alla rosa della squadra allenata da Simone Inzaghi in vista della prossima stagione e del futuro.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano le scelte di calciomercato dell’Inter che valuta seriamente di dire addio a giocatori anche importanti. Il club nerazzurro in questo momento deve fare i conti con quello che è il finale di stagione dove può concludere con due titoli l’annata come scudetto e Champions, poi ci sarà tempo di pensare alle mosse di mercato.

Secondo le ultime notizie che arrivano, infatti, il club dovrà cercare di fare delle mosse mirate che possono essere indicative anche riguardo quello che sarà poi il futuro di alcuni giocatori. Pare che anche i big della rosa ora rischiano di andare via dall’Inter dopo la Finale Champions. La società vuole rinnovarsi di continuo e pensa già ai nomi che possono approdare in nerazzurro.

Calciomercato Inter: via tre calciatori dopo la Finale Champions

Possibile decisione a sorpresa in casa Inter con alcuni giocatori pronti ad essere messi sul mercato subito dopo la Finale di Champions League per fare cassa e poi puntare su nuovi profili. Sono diversi i giocatori della rosa nerazzurra che piacciono in giro e dopo un traguardo del genere cresce il loro valore.

E’ pronta a partire una grande rivoluzione nerazzurra al termine della stagione e partirà dal centrocampo con l’Inter che utilizzerà i milioni dell’Uefa per preparare un mercato più aggressivo, ma prima vendendo anche giocatori di grande caratura come Frattesi e Asllani, mentre è in partenza Mkhitaryan che pensa seriamente al ritiro dal calcio.

Diversi i nomi messi in lista dalla società di Milano che sta già valutando i nuovi giocatori da inserire a centrocampo per la rosa di Inzaghi. Secondo le ultime notizie, infatti, sarà rivoluzione nel reparto di centrocampo visto che quasi sicuramente il prossimo anno non ci saranno Frattesi e Asllani e Mkhitaryan. Lo scrive Tuttosport.