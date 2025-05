Juventus, primo acquisto: arriva dopo la delusione Champions

La Juventus è pronta a chiudere il primo acquisto in vista della prossima stagione e potrebbe essere decisiva l’eliminazione Champions per un club che può vendere.

Volata Champions League in questo finale di stagione in Serie A per la Juventus e non solo, anche negli altri campionati ci sono squadre che stanno lottando per un posto nella prossima edizione della competizione Uefa che diventerà determinante per le strategie di calciomercato da adottare sia in entrata che in uscita e allora occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Colpo di scena per quello che può quindi accadere in vista delle prossime ore visto che si va verso un finale di stagione che può essere ricco di sorprese in Serie A ma anche negli altri campionati che ancora non sono del tutto decisi.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti che possono essere decisivi per quello che sarà il prossimo mercato estivo che ci aspetta e anche la Juventus è legata a quelli che soni i risultati suoi e anche di altre società per poter fare determinate scelte tra acquisti e cessioni. Ora ci sono delle novità in merito a quello che può essere un grande colpo in entrata per i bianconeri.

Calciomercato Juve: primo acquisto, decisiva la Champions

Possibile svolta a sorpresa per il mercato della Juventus che da diversi mesi ha messo alcuni giocatori nel mirino e presto potrebbe andare ad affondare il colpo in base a quello che può essere il colpo decisivo per l’attacco dei bianconeri.

Perché ancora non è sicuro che la Juventus parteciperà alla prossima Champions League ma questo riguarda anche gli altri campionati che sono in una situazione ancora di bilico per diverse posizioni, in particolare la zona Champions League.

Fa tutta la differenza del mondo partecipare o meno alla prossima Champions per una questione economica e per come sarà quindi poi gestito il mercato. Ecco che allora la Juve sta già valutando in caso di qualificazione quali colpi andare a fare anche in base all’andamento delle altre squadre.

C’è il Borussia Dortmund che si giocherà all’ultima giornata un posto in Champions e non sarà facile. Per questo torna di moda il nome di Karim Adeyemi. Il giocatore piace già da diversi mesi e ora si può affondare il colpo, a maggior ragione se il Borussia dovesse mancare la qualificazione alla Champions League.

La Juve vuole Adeyemi che lascerà quasi sicuramente il Dortmud a prescindere e il prezzo è di 40 milioni di euro, ma secondo Tuttosport i bianconeri possono puntare ad uno sconto.