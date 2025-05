“Non sono contenti”: ad un passo dall’addio alla Juventus

Altro addio molto vicino in casa Juventus: la dirigenza bianconera non è per niente soddisfatta, c’è l’annuncio

Quando mancano ormai solo 180 minuti al termine della stagione, la Juventus sta già ponendo le basi in vista della prossima stagione, dando il via all’ennesima rivoluzione.

Negli ultimi giorni, come rivelato da Telelombardia e Calciomercato.com, a fine stagione i bianconeri saluteranno Francesco Calvo che rassegnerà le proprie dimissioni per iniziare una nuova avventura all’Aston Villa. L’addio del Managing Director Revenue & Football Development della Vecchia Signora è soltanto la punta dell’iceberg di una rivoluzione che stavolta toccherà l’intera area sportiva e dirigenziale, oltre che del gruppo squadra.

John Elkann ha intenzione di riportare la Juventus sul tetto d’Italia e tra le migliori d’Europa e per questo motivo vuole completamente ribaltare il mondo bianconero. Il proprietario bianconero vuole fare piazza pulita ed il prossimo a saltare dovrebbe essere Cristiano Giuntoli.

La Juventus non è per niente soddisfatta del lavoro svolto dal suo direttore sportivo e l’ennesima conferma sul suo possibile addio è arrivata da parte di Franco Ordine che ha rivelato come anche a lui siano arrivate delle voci importanti in questo senso.

Juventus-Giuntoli, addio sempre più vicino: c’è l’annuncio di Ordine

A fine stagione la Juventus dirà con ogni probabilità addio a Cristiano Giuntoli. A Torino non sono per niente soddisfatti del ds bianconero ritenuto uno dei principali responsabili per quest’annata disastrosa ed anche Franco Ordine ha confermato che l’addio appare imminente. Intervenuto a Juventibus, il noto giornalista ha fatto sapere come gli siano arrivate delle voci su questa separazione e si è soffermato anche su quello che sarà il futuro ruolo di Chiellini.

Per Ordine, la presenza dell’ex difensore al fianco dello stato maggiore bianconero durante il match contro la Lazio non è da sottovalutare: “Per voi magari non è nulla di eccezionale, per me è significativa la presenza di Chiellini accanto allo stato maggiore della Juve nell’ultima partita, ha un valore simbolico” ha dichiarato, facendo capire come la sua sia una figura molto apprezzata dalla dirigenza.

Chiellini potrebbe infatti prendere il posto di Giuntoli, finito ormai nel mirino della proprietà per i troppi soldi spesi in operazioni poi risultate fallimentari: “Secondo, la decisione dell’azionista di liberare Scanavino dal settore giornali e quotidiani del gruppo per dedicarsi 24 ore al giorno ai conti della Juve è un altro fattore significativo, perché vuole dire che i conti non sono soddisfacenti e c’è bisogno di un controllo quotidiano. Il che vuol dire accendere i fari anche sulle operazioni di gennaio, che sono state lacrime e sangue per i conti della Juve, nei confronti di Giuntoli” ha poi chiosato.