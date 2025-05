Terremoto Juventus, l’addio è certo: inizia la rivoluzione

Cambia tutto, in casa Juventus scoppia la bufera: adesso può partire la rivoluzione, addio pesantissimo ai bianconeri

La sconfitta della Roma contro l’Atalanta è stato un assist meraviglioso per la Juve. La corsa al quarto posto, a 180′ dalla fine della Serie A 2025/26, si fa sempre più avvincente. Juventus, Lazio, Roma e Bologna: quattro squadre in appena 2 punti, per sognare fino alla fine l’accesso alla prossima Champions League.

Non è un mistero che per la dirigenza bianconera sia di cruciale importanza vedere la Juve tra le prime quattro, pronta a prendere parte alla massima competizione europea e ad incassare un tesoretto assai corposo fondamentale anche in sede di calciomercato. Proprio così. Perché Giuntoli ha intenzione di rendere questa Juve sempre più forte, elevando le ambizioni e riportando il prima possibile la Vecchia Signora ai fasti di un tempo: questa è anche la speranza di un’intera tifoseria.

Nel frattempo resta sempre in forte dubbio la permanenza di Igor Tudor, chiamato a stagione in corso a traghettatore i bianconeri verso un finale di campionato da chiudere nel migliore dei modi al posto di Thiago Motta, prima di eventualmente discutere della possibile riconferma. È chiaro come tutto sia in divenire e strettamente legato i risultati: senza Champions, il destino dell’allenatore croato è segnato. Forse, anche con il quarto posto.

Si fa strada, di pari passo, uno scenario che non farà affatto felici i tifosi della Vecchia Signora. Perché è in arrivo una rivoluzione inattesa che partirà da un addio pesantissimo che nelle scorse ore ha già sconvolto tutti. È ormai deciso, la Juventus lo saluterà tra poche settimane.

Juve, che mazzata: addio già annunciato

Se il campo ha recentemente portato notizie più che positivo al mondo Juventus, non si può dire lo stesso per un personaggio chiave nella dirigenza bianconera che dirà addio a fine campionato. È ormai deciso, non si torna più indietro.

Si parla di Francesco Calvo, pronto a rassegnare le proprie dimissioni una volta finito il campionato. L’anticipazione arriva da ‘Telelombardia‘ che ha rivelato come il Managing Director Revenue & Football Development possa essere presto destinato ad una nuova avventura lontano da Torino e dall’Italia con la Premier League che potrebbe accoglierlo nella prossima stagione.

Calvo ha vissuto alla Juventus un triennio dal 2011 al 2014 prima di dire addio e ritornare nel 2022 come Chief of Staff mentre da inizio 2023 quello di Chief Football Officer. Ad oggi è Managing Director Revenue & Football Development e lo sarà fino a fine stagione. Ad attenderlo, pare, vi sarebbe l’Aston Villa.