Gattuso lascia la Croazia: tornerà subito in Serie A

Gennaro Gattuso non continuerà la sua esperienza in Croazia, lasciando così l’Hajduk Spalato, per il suo ritorno in Serie A.

Perché, tra le sue idee, ci sarebbe quella del ritorno a casa, dopo l’ennesimo tentativo di far gavetta altrove. Rispettabilissimo allenatore che in Italia si è messo in gioco accettando proposte in momenti difficili, tra le diverse panchine che lo hanno visto protagonista, ha tentato l’esperienza anche all’estero se si considera quella al Valencia e al Marsiglia, oltre a quella che si sta concludendo nel campionato croato.

Si è dato battaglia, tra le altre squadre, anche con la Dinamo Zagabria che è stata di Fabio Cannavaro, allenatore italiano che pure ha salutato anzitempo la panchina del club croato a causa dell’esonero. Per Gennaro Gattuso si consumerà la separazione, come fa sapere Nicolò Schira. Lo farà dopo la difficoltosa situazione societaria che stanno vivendo all’Hajduk Spalato, per tornare magari ad allenare subito in Serie A.

Gattuso lascia l’Hajduk Spalato: tornerà in Serie A

Dopo l’esperienza vissuta al Napoli dove tentò la rimonta improvvisa per il piazzamento in Champions League e vincendo anche una Coppa Italia da assoluto protagonista – l’ultima della storia del Napoli -, ecco che in Italia potrebbe rivedersi Gennaro Gattuso.

Finisce amaramente la sua esperienza all’Hajduk Spalato, club che non vedrà la permanenza dell’ex leggenda rossonera in panchina. Lo stesso Gattuso, non molto tempo fa, risultava tra i possibili traghettatori del Milan, quando si vociferava dell’addio di Fonseca. Senza la sicurezza di arrivare per restare e impegnato moralmente e sportivamente con il club croato, però, Gattuso scelse di restare in Croazia. Le cose adesso sono cambiate e, alla fine di questo campionato – ormai sembra destinato a Rijeka o Dinamo Zagabria il titolo vista l’attuale condizione di classica – saluterà il club di Spalato.

Per Gennaro Gattuso l’opportunità si aprirebbe in Serie A, nella possibilità di rivederlo di nuovo in un importante club italiano. Non al Milan, ma comunque in un club di metà classifica, in un importante progetto che potrebbe fare al suo caso.

Le ipotesi per Gennaro Gattuso in Serie A

Senza panchina, salutando quella in Croazia, ci sono due strade che può scegliere Gennaro Gattuso. La prima è quella di cogliere le eventuali opportunità che arriverebbero qualora dovessero liberarsi panchine come quella dell’Udinese o del Torino, a metà classifica, così come quella al Genoa, con Vieira che torna ad essere uno degli allenatori pronti al grande salto.

Altrimenti, Gattuso, potrebbe scegliere di fermarsi in attesa di una grande chiamata non appena arriverà occasione. In caso di esoneri e scelte che arrivano dopo le prime giornate in campionato quando, nel 2025/2026 e nel consueto periodo tra ottobre e novembre dove arrivano i primi stravolgimenti per le panchine. Difficile, per uno come Gattuso, ipotizzare le opzioni in Arabia Saudita. I soldi, per “Ringhio” non sono mai stati una prerogativa in quelle che sono le sue scelte, da calciatore prima e da allenatore adesso.