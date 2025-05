Il nuovo allenatore sarà Gasperini: con lui arriva anche il ds

Settimana prossima Gian Piero Gasperini sederà per l’ultima volta in carriera sulla panchina della sua Atalanta.

Oramai non c’è più nulla da fare, il tecnico di Garlasco ha definito concluso il suo ciclo in nerazzurro, nonostante il patron Antonio Percassi stia cercando in tutti i modi di convincerlo a restare almeno per un’altra stagione, rispettando così la normale scadenza del contratto prevista nel giugno 2026. Gasperini è certo che non può dare più di così a questa Dea, nonostante ci abbia provato in questa stagione sognando per un momento anche lo scudetto.

In concomitanza con l’ultima giornata di campionato, dunque, ci sarà anche il saluto dell’Atalanta a Gasperini, che in tutto questo avrebbe anche già trovato squadra (sempre in Serie A) in vista della prossima stagione.

Sarà Gasperini il nuovo allenatore: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gian Piero Gasperini, prossimo a salutare l’Atalanta dopo 9 stagioni. Alla guida della Dea il tecnico di Grugliasco si è fatto un nome, rendendo credibile non solo la sua figura ma anche la sua filosofia di calcio, rendendo quel 3-4-3 una vera e propria istituzione.

Fa strano pensare che a partire dalla prossima stagione esisterà un’Atalanta senza Gian Piero Gasperini, ma bisogna cominciare ad abituarsi perché l’allenatore arriverà addirittura anche a sfidare la Dea in campionato, dato che la sua prossima avventura non sarà all’estero come invece si poteva pensare, bensì in Italia, in Serie A ovviamente.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini è uno dei principali candidati alla panchina del Milan per la prossima stagione. La candidatura del tecnico di Grugliasco starebbe prendendo sempre più quota da quando la formazione rossonera è passata alla difesa a 3, dando sicurezza ed equilibrio ad una squadra che fino ad un mese fa non ne aveva.

Con Gasperini arriva anche il nuovo direttore sportivo

L’arrivo al Milan di Gian Piero Gasperini aprirebbe le porte anche la nuovo direttore sportivo. Nel corso di Sportialiamercato Alfredo Pedullà ha precisato tanto quanto al tecnico di Grugliasco sia particolarmente legato anche il dirigente Tony D’Amico, da sempre il preferito di Giorgio Furlani per andare a ricoprire questa prestigiosa carica all’interno dell’organigramma dirigenziale rossonero.

Se si decidesse di puntare su Gasperini, dunque, il Milan avrebbe strada spianata per l’attuale direttore sportivo dell’Atalanta, che a differenza di quanto annunciato qualche settimana fa da Percassi, potrebbe essere liberato senza troppe difficoltà se effettivamente la sua volontà sarà questa. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che uno non prescinde dall’altro, anche perché D’Amico potrebbe sbarcare in rossonero anche eventualmente con un Sarri come nuovo allenatore. Staremo a vedere.