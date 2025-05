Sarri di nuovo in Serie A, trattativa calda: la destinazione

Svolta incredibile in Serie A, Sarri è pronto subito a prendersi la panchina: parte la trattativa per l’ex tecnico della Juve

Più di un anno fermo, in attesa della chiamata dalla squadra giusta. Maurizio Sarri resta tra gli svincolati di lusso, un allenatore che ciclicamente viene accostato alle grandi del nostro calcio ma non solo. Non è ancora stato disegnato lo scenario ideale per rivedere il 66enne napoletano nuovamente tra i protagonisti del calcio italiano.

Nel recente passato, per la precisione durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, l’ex tecnico di Juventus e Napoli era stato accostato soprattutto alla panchina del Milan. Il club di Via Aldo Rossi ha poi deciso, evidentemente erroneamente, di puntare su Paulo Fonseca che dopo una manciata di mesi è stato esonerato. L’opzione rossonera sarebbe stata perfetta tanto per Sarri quanto per il Milan che, oggi come allora, è in cerca del rilancio ad un progetto che possa essere dopo anni di magra nuovamente vincente.

La storia di Sarri parla proprio di questo, un allenatore che ha sempre fatto bene, in ogni squadra presa in mano. Gioco offensivo, attenzione alla fase difensiva e risultati concreti. Alla Juventus nel 2019/20 ha vinto uno Scudetto: l’anno prima l’allenatore era a Londra, alla guida del Chelsea, con cui concluse la stagione in maniera brillante. La vittoria dell’Europa League poi l’addio ed il ritorno in Serie A.

Ad oggi le voci su una possibile nuova avventura di Sarri in Italia si fanno frequenti e nelle scorse ore è arrivato un vero e proprio indizio di mercato che potrebbe aprire ad uno scossone inatteso. L’annuncio ha spiazzato i tifosi: adesso il futuro di Sarri può essere scritto ed è pazzesco.

Torna Sarri: annuncio choc e ribaltone in vista

Come un doppio fulmine a ciel sereno l’uscita dalla Conference League, in semifinale, contro il Betis Siviglia. Poi il ko in campionato contro il più modesto Venezia. E ad oggi la Fiorentina rischia seriamente di non trovare posto nelle prossime competizioni europee.

Ecco perché la posizione di Raffaele Palladino sembra sempre più in bilico, nonostante l’opzione di rinnovo fino al 2027 recentemente esercitata dalla dirigenza viola: lo scenario, nell’immediato, sarebbe opposto. Un addio lampo, già in questo finale di stagione, con Sarri che potrebbe approdare sulla panchina della Fiorentina in caso di definitivo tracollo. Il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè dopo il ko col Venezia, d’altronde, ha parlato chiaro pur non citando mai direttamente il tecnico di Mugnano di Napoli.

“Col presidente dicevamo che servono analisi profonde, siamo una società molto forte e ambiziosa, servono risultati“. Un chiaro messaggio a Palladino che a sorpresa, a questo punto, potrebbe ritrovarsi clamorosamente con le valigie in mano. I prossimi impegni saranno decisivi per decifrare la volontà dei vertici del club di Commisso ma il futuro a Firenze dell’ex attaccante della Juve potrebbe già essere agli sgoccioli.