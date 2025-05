Sorpresa Mourinho, l’hanno convinto: svelata la nuova destinazione

Aggiornamenti importanti sul futuro di José Mourinho, che sta per lasciare il suo attuale club per intraprendere un nuovo percorso professionale.

L’esperienza di Mourinho al Fenerbahçe è ai titoli di coda. L’allenatore, arrivato in Turchia con grandi aspettative, ha dovuto affrontare una serie di problemi extracampo, sia con la stampa che con i tifosi, che hanno compromesso la sua avventura a Istanbul.

Ecco perchè è sempre più probabile la separazione, con le parti pronti ad interrompere il rapporto al termine del campionato, con Mourinho a lavoro per intraprendere una nuova avventura: ecco dove.

Ci sono delle novità importanti che riguardano José Mourinho, che in Turchia non se la sta passando bene. C’è una situazione particolare attorno all’allenatore che, per questa ragione, si sta guardando intorno in vista della prossima stagione, visto che l’addio è sempre più probabile.

Mourinho ai saluti, lascia la Turchia: dove sta andando

Si intensificano le voci relative al destino dello Special One, che dopo l’esonero dalla Roma della passata stagione ha deciso di ripartire dalla Turchia.

Purtroppo, i risultati sportivi non hanno dato ragione al portoghese che non è riuscito a portare al successo il suo club. Il tecnico, che si è reso protagonista di alcune questioni extracampo, sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare la Turchia dopo appena un anno.

Nel suo futuro, infatti, c’è un’altra avventura intrigante per l’allenatore che è interessato ad accettare questa proposta.

José Mourinho può realizzare uno dei suoi sogni, ovvero quello di allenare la Nazionale del Portogallo.

Si fanno sempre più insistenti le voci relative al possibile addio dell’attuale ct che potrebbe essere sostituito proprio da Mouriho che avrebbe la possibilità di guidare la Nazionale in vista anche dei prossimi Mondiali del 2026.

Mourinho nuovo ct del Portogallo

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da HT Sport, i dirigenti della Federazione sono a lavoro per portare sulla panchina del Portogallo Mourinho.

I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per capire la fattibilità di questa operazione con Mourinho che potrebbe seguire le orme di un altro grande allenatore come Ancelotti, che ha deciso di accettare la proposta del Brasile.

Restano in attesa i tifosi del Portogallo, che sperano in futuro roseo da parte della Nazionale che ha in rosa diversi talenti interessanti in grando di poter fare la differenza nei prossimi anni.