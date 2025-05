Zirkzee torna in Serie A: accordo con lo United per 35MLN

Il fallimento dichiarato al Manchester United starebbe spingendo Joshua Zirkzee nuovamente in Serie A dopo appena una stagione.

L’attaccante olandese sarebbe infatti finito nel mirino di una grande italiana, decisa ad investire e puntare nuovamente sui di lui per rinforzarsi in attacco. L’idea è quella di aspettare la fine della stagione per affondare il colpo decisivo e definitivo sull’ex Bologna, ma la dirigenza avrebbe già messo delle basi piuttosto solide per l’accordo con il Manchester United, che stando alle ultime notizie dovrebbe chiudersi ad una cifra anche piuttosto importante che si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro.

Zirkzee di nuovo in Serie A: accordo con lo United

Joshua Zirkzee potrebbe fare ritorno in Serie A ad appena un anno dal suo approdo al Manchester United. La stagione in Inghilterra è stata a dir poco disastrosa, e gli appena 7 gol segnati in 48 presenze lo confermano ampiamente. A dirla tutta, poi, l’olandese non è mai stato un titolare dei Red Devils, né con ten Hag prima e neanche con Ruben Amorim, che anzi, non ha mai perso l’occasione per criticarlo pubblicamente.

A fronte di questo potremmo dire che Zirkzee ha le ore contate in Inghilterra, ed è per questo che un club di Serie A potrebbe approfittarne da questa situazione riportarlo in Italia. Dal canto suo il Manchester United sarebbe disposto a lasciarlo partire senza troppe storie, a patto che comunque non venga svalutato troppo il suo valore di mercato.

E la sensazione è che proprio così sarà, dato che i Red Devils starebbero lavorando con l’Inter su un accordo da 35 milioni di euro per Joshua Zirkzee, cifra che il club nerazzurro può permettersi di investire grazie agli incredibili incassi di questa stagione di Champions League, che ammonterebbero ad addirittura oltre 160 milioni. A riportarlo sono questa mattina i colleghi del Corriere dello Sport.

È tutto fatto per Zirkzee: i dettagli dell’operazione

I colleghi del Corriere dello Sport danno praticamente per fatto Joshua Zirkzee all’Inter. Con un anno di ritardo la dirigenza nerazzurra potrebbe togliersi lo sfizio di mettere a disposizione di Simone Inzaghi un attaccante di lusso che possa alternarsi con Lautaro Martinez e Marcus Thuram nel corso della stagione.

Niente sarebbe stato ancora firmato, anche perché l’Inter vuole giustamente aspettare la fine della stagione, ma con lo United sarebbe tutto pronto. Stando al Corriere dello Sport, infatti, Zirkzee dovrebbe tornare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus firmando un contratto pluriennale con un ingaggio da 3,5 a salire.