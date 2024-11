Zirkzee in Serie A: scambio e destinazione choc

Ipotesi di scambio clamorosa, i tifosi restano a bocca aperta: Zirkzee può tornare in Serie A, al Manchester potrebbe finire un top player del nostro campionato

Si intensificano le voci di mercato riguardanti Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, grande protagonista lo scorso anno con la maglia del Bologna, autentico trascinatore dei rossoblù nella storica stagione della qualificazione in Champions, sta faticando a imporsi con la maglia del Manchester United. Il suo futuro è tutto da scrivere, e nelle ultime ore si è fatta strada un’ipotesi clamorosa di scambio che gli permettere di tornare subito nel nostro campionato.

Un gol e un assist in dodici presenze in Premier, peraltro giocando spesso solo spezzoni di partita. Questo il rendimento fin qui di Zirkzee con la maglia dei Red Devils. Non proprio un andamento da grande centravanti, considerando che anche nelle coppe al momento non ha saputo fare la differenza (è a zero gol tra Europa e Coppa di Lega).

Chiaramente un impatto così difficile non era prevedibile, e in molti a Manchester sono estremamente delusi da questa prima parte di stagione dell’olandese. Anche per questo motivo il suo nome è rapidamente diventato oggetto di sirene e indiscrezioni di mercato che coinvolgono, come è logico che sia, le big del campionato italiano.

Da noi Zirkzee ha lasciato infatti un ottimo ricordo, e sono tante le squadre della Serie A che farebbero di tutto per riportarlo nello Stivale già a gennaio. Un’ipotesi cui il Manchester non si opporrebbe, ma solo a determinate condizioni. Ad esempio attraverso uno scambio che potrebbe cambiare completamente il volto di una grande del calcio italiano.

Zirkzee può tornare in Serie A: ipotesi clamorosa, scambio con una squadra da scudetto

In questo momento il mercato è fatto soprattutto di suggestioni. I fatti sono pochi, gli interessamenti molti e le trattative non sempre vanno avanti con grande celerità. L’ipotesi di scambio in questione è quindi tutto meno che una concreta possibilità. Anche se non è assolutamente impossibile.

Il Manchester United ha infatti da tempo messo gli occhi su uno dei top player del nostro campionato, e pur di averlo sarebbe disposto a proporre alla squadra proprietaria del suo cartellino non solo una ricca proposta economica, ma anche uno scambio, davvero clamoroso, con quel Zirkzee che farebbe comodo a tutte le grandi della Serie A.

Quella di uno scambio tra United e Atalanta con protagonisti Zirkzee e Lookman è una ipotesi davvero intrigante, che potrebbe in un certo senso accontentare tutte le parti in causa e sconvolgere gli equilibri del nostro campionato. Nonostante il nigeriano sia un pilastro della squadra di Gasperini, è in questo momento in fase di discussione con la Dea per un rinnovo, e non è detto che arrivare a una soluzione possa essere semplice.

L’ipotesi di una cessione, probabilmente più in estate che non a gennaio, non va dunque esclusa. E in questo caso uno scambio del genere, in grado di regalare al tecnico orobico un calciatore di assoluto valore in attacco, potrebbe diventare un’ottima soluzione per tutti, soprattutto se arricchito da un conguaglio economico a favore della Dea.

Resta però un ostacolo non da poco da dover considerare: il lauto ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, più bonus, che Zirkzee percepisce dallo United. Un super ingaggio garantito per ben cinque anni, quasi impossibile da pareggiare o coprire in qualche modo per una società come l’Atalanta, sempre molto attenta a mantenere il monte ingaggi entro certi limiti.