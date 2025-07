Yildiz al Barcellona: l’affare si chiude con lo scambio, i dettagli

Adesso il Barcellona fa sul serio e nel mirino, come obiettivo di calciomercato, pare abbia inserito il nome di Kenan Yildiz come soluzione offensiva.

Sulla batteria di calciatori dalla trequarti offensiva in poi pare che il colpo del Barcellona, per rinforzare un attacco già forte con Yamal e Raphinha sulle corsie laterali come frecce dell’arco di Hansi Flick, c’è anche il nome di Kenan Yildiz.

Il fuoriclasse della Juventus, intoccabile per i bianconeri e con la 10 sulle spalle, ad oggi, è soltanto un sogno per il Barcellona come hanno spiegato da TMW. Ma se poi dovesse arrivare una proposta vantaggiosa, con scambio più conguaglio economico? Le cose, in casa Juve, non sono poi così scontate considerando anche il bisogno di monetizzare, per fare poi il mercato in entrata.

Calciomercato: il Barcellona sogna Yildiz, le alternative dalla Serie A

Il Barcellona sogna l’affare dalla Juventus, che porta al giovane fuoriclasse Kenan Yildiz, che ha impressionato i catalani anche a causa di quanto mostrato al Mondiale per Club. Il club blaugrana ha seria intenzione di rinforzare l’attacco ed è consapevole che non sarà una passeggiata se vorrà davvero puntare su Yildiz.

Ad oggi le alternative più concrete per il Barcellona sono quelle che, sempre dalla Serie A, portano ad Ademola Lookman e Dusan Vlahovic, calciatori accessibili per 50-60 milioni e 30, rispettivamente sui due.

Si tratta di due soluzioni che permetterebbero al club catalano di variare nelle idee offensive di Flick. Poi però c’è Yildiz, per il presente e per il futuro del Barcellona, potendolo schierare anche al posto di Dani Olmo e alle spalle di Lewandowski, in un 4-2-3-1.

Scambio Juventus-Barcellona: l’ipotesi per chiudere il colpo Yildiz

Il Barcellona, per mettere le mani sul cartellino di Yildiz, potrebbe mettere sul piatto quello di Ferran Torres. Non da poco la valutazione che ne fa il Barcellona sull’esterno spagnolo ed ex City, considerando che vale 40 milioni di euro. Ma Yildiz, per le idee della Juve, ne vale almeno il doppio.

Vedere 30 milioni più il cartellino di Ferran Torres potrebbe addirittura non bastare alla Juventus per accettare la cessione del turco. Kenan Yildiz può valerne di più, con il Barcellona che non si esclude possa fare un tentativo concreto per portarselo a casa. E dovesse per una cifra a salire sui 30 milioni di conguaglio, più il cartellino appunto di Ferran Torres, occhio a dir di “no” in maniera scontata, perché comunque la Juventus non si trova proprio di fronte ad un’offerta impossibile da accettare.