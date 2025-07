Milan, salta Boniface: nuovo bomber per Allegri, blitz in Premier

Nuovo intreccio di spessore internazionale in casa Milan. Spunta l’affare decisivo dalla Premier League: l’alternativa numero uno a Gimenez, la fumata bianca

Novità interessanti in casa rossonera per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan continuerà a vagliare numerose possibilità per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri. Spunta la chiusura definitiva per il nuovo bomber dal Chelsea: il nuovo blitz per il colpo in attacco.

La dirigenza rossonera è al lavoro per un nuovo colpo in attacco. Il Milan sogna in grande pensando al ritorno immediato in Champions League: una svolta decisiva in Serie A per affiancare un nuovo bomber al messicano Santiago Gimenez. Arriverà l’innesto di qualità per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi: un’idea suggestiva per continuare il percorso di crescita con Max Allegri. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca: la nuova occasione dalla Premier League.

Calciomercato, nuova svolta in attacco: affare dal Chelsea

Saranno ore calde in casa rossonera per chiudere subito la trattativa in attacco. Il Chelsea potrebbe così dire addio al suo goleador: il Milan resta in agguato grazie al fiuto del ds Tare.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolas Jackson è pronto a vestire la maglia del Milan. L’attaccante dei Blues è voglioso di una nuova sfida dopo i tanti acquisti da parte del top club inglese. La società rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Max Allegri.

Il senegalese, classe 2001, non vede l’ora di pensare alla svolta nella sua carriera dopo l’avventura con il Chelsea. Al Mondiale per Club non ha lasciato il segno, ma la squadra guidata da Enzo Maresca si giocherà la finale contro il PSG. Una sfida ricca di spunti interessanti per alzare un nuovo trofeo dopo la vittoria della Conference League.

Jackson Martinez è pronto a lasciare il top club inglese per sbarcare subito a Milano. La dirigenza rossonera continuerà ad avere la meglio in vista della prossima stagione con innesti di spessore internazionale. Nuovi dettagli interessanti per svoltare subito sul fronte calciomercato: una nuova occasione da urlo in Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per continuare il percorso di crescita della formazione rossonera. Inizierà così subito una nuova avventura in Serie A: si sogna in grande con il nuovo bomber senegalese.