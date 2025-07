Milan, Theo sblocca anche l’attaccante: arriva dal Chelsea

Il calciomercato del Milan passa da quelle che sono le scelte che sta prendendo Igli Tare per l’attacco.

E il colpo, dopo aver visto la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal potrebbe presto concretizzarsi non solo per quello che è l’arrivo al posto proprio del francese, perché c’è da sistemare una fascia a sinistra. Ma anche per quella che è la scelta per l’attaccante.

Mollata la pista Vlahovic, sulla quale ci sono ancora molti problemi legati al braccio di ferro tra la Juventus e il serbo, i rossoneri andranno verso un’altra soluzione che è quella che arriva dalla Premier League e precisamente dal Chelsea.

Calciomercato Milan: l’attaccante arriva dal Chelsea

A riportare la notizia sul colpo in attacco per il Milan e in arrivo dal Chelsea è La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha spiegato come il club di Milano abbia scelto di virare fortemente sul centravanti in uscita dai Blues dopo l’arrivo di Joao Pedro in attacco.

Il club di Londra ha davanti a sé quella che è la rivoluzione con Enzo Maresca che spera di farla partire con la vittoria del Mondiale per Club, dopo aver già ottenuto la Conference League alla fine del campionato che ha giocato in questo 2025 comunque importante ai Blues, avendo ottenuto pure un piazzamento in Champions League. E la stessa rivoluzione passa anche da alcune uscite che potrebbero favorire il Milan.

Perché, separandosi dal proprio attaccante e a cifre ragionevoli, il Milan potrebbe cogliere al volo quella che è l’occasione che porta a Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese classe 2001 è il possibile colpo in arrivo ai rossoneri in quest’estate che sta entrando sempre più nel vivo per le questioni di calciomercato.

Jackson al Milan: si è sbloccato con Theo

La cessione di Theo Hernandez crea un effetto domino non da poco perché è uno dei primi incassi sulle cessioni già piazzate per chi ha salutato a zero oppure si è separato dal Milan dopo il periodo di prestito. Perché, incassando i 25 milioni di euro, si comincia a monetizzare assieme al tesoretto che si era raccolto con Reijnders sin da subito, circa un mese fa.

Dopo averlo spedito al Manchester City è sempre dalla Premier che si fa mercato in casa Milan, questa volta in entrata e per il colpo Jackson. Il bomber senegalese, arrivando per un costo di 40-50 milioni di euro, farebbe al caso dei rossoneri aprendo uno scenario interessante per l’attacco di Allegri. Potrebbe sia giocare in un tandem con Gimenez, sia giocare come punta centrale nel 4-3-3 sul quale lavorerà Allegri da qui in avanti per la stagione del Milan.