La Juventus perde un altro attaccante, stipendio faraonico in Arabia

Arriva la beffa per la Juventus che perde un altro attaccante, perché ora c’è il mercato dell’Arabia Saudita che impazza e tanti talenti stanno lasciando l’Italia per giocare nel campionato saudita.

Nel mirino le stelle del club bianconero che in questo momento dovrà capire come gestire al meglio queste tante offerte che stanno arrivando per i migliori giocatori e c’è una novità riguardo la scelta che è stata fatta da parte di un club dell’Arabia Saudita che vuole comprare l’attaccante della Juventus.

Si parla di una folle offerta per il giocatore impossibile da rifiutare e in queste ore si riflette sul serio sulla possibilità di lasciare Torino e il campionato italiano per andare a giocare i prossimi anni nel campionato saudita. Perché ora dall’Arabia Saudita arriva l’offerta per il giocatore della Juve che può essere convincente per concludere l’operazione.

Una mossa che può essere decisiva perché non solo il giocatore anche la stessa Juventus ora sta capendo come concludere al meglio l’affare per poter fare cassa con la cessione del proprio attaccante. Le prossime ore saranno decisive perché da un momento all’altro può arrivare l’annuncio dell’accordo totale tra le parti.

Calciomercato Juventus: via un altro attaccante, c’è l’Arabia Saudita

Occhio quindi a quello che può accadere con la scelta da parte della Juventus che ora vuole provare a capire quanto potrà incassare lasciando andare il giocatore perché ci sono conferme che arrivano riguardo l’offerta dell’Arabia Saudita per l’attaccante.

E’ in forte dubbio il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus, perché secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League e ora proprio un club saudita può fare un forte investimento sul giocatore che non è riuscito ad esprimersi al meglio nell’avventura bianconera.

E’ concreta la pista araba per il giocatore e proprio nelle ultime ore si sono intensificati i contatti visti i buoni rapporti tra l’entourage del giocatore e alcuni intermediari molto attivi nel mercato saudita. A lavoro Alessandro Moggi che ha curato il trasferimento di Retegui all’Al-Qadsiah e ora è pronto a completare anche il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Juve all’Arabia Saudita pronti per il giocatore 20 milioni per chiudere l’operazione con la Juve e uno stipendio da circa 10-15 milioni l’anno per 4 anni.