Lo scambio taglia fuori il Milan: la Juve piazza l’affare perfetto

Il Milan sta lavorando sul mercato ma un colpo sta per sfumare. La Juventus, attraverso uno scambio, piazza l’affare perfetto.

Il Milan, dopo aver piazzato il colpo Samuele Ricci ed intascato il “sì” di Luka Modric, si sta concentrando sull’acquisto di un nuovo centravanti di comprovato valore internazionale. I profili vagliati sono diversi tuttavia, in queste ore, sono emerse alcune problematiche che frustrano i piani del direttore sportivo Igli Tare. Mateo Retegui, uno dei principali obiettivi, ha ad esempio deciso di accettare la corte dell’Al Qadsiah che ha offerto 20 milioni alla punta e 65 all’Atalanta.

Complicata, inoltre, la pista che conduce a Dusan Vlahovic. Per il 25enne serbo, ai ferri corti con la Juve a causa del mancato rinnovo del contratto in scadenza tra meno di un anno, si è fatto avanti a sorpresa il Manchester United. I ‘Red Devils’ sono rimasti delusi dal rendimento fornito da Rasmus Hojlund (10 reti in 52 apparizioni) e da Joshua Zirkzee (7 in 49): da qui l’idea di prendere un terminale offensivo capace di offrire maggiori garanzie in fase di realizzazione rispetto al danese e all’olandese.

Vlahovic in tal senso, stando a quanto riportato dal sito ‘Caught Offside’, piace molto alla società inglese che, per strapparlo ai bianconeri, proverà ad attuare uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di un giocatore da tempo nei radar dei bianconeri, ovvero Jadon Sancho. Il 25enne è reduce dalla positiva esperienza vissuta in prestito al Chelsea (5 goal e 10 assist in 42 presenze) tuttavia la permanenza in città è destinata a durare poco, visto che il tecnico Ruben Amorim non intende aggregarlo alla prima squadra.

Mercato Milan, niente da fare: l’affare sfuma per colpa di uno scambio

L’inserimento dell’ex Borussia Dortmund nell’operazione riguardante Vlahovic consentirebbe quindi alla società di risolvere una problematica e regalare all’allenatore lusitano un rinforzo a lui molto gradito. Per ora si tratta di un’ipotesi ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi da un momento all’altro.

Una tegola per Milan che, a questo punto, sarà costretto a spostare altrove i riflettori. Resta viva l’opzione che risponde al nome di Lorenzo Lucca: l’Udinese non intende trattenerlo ma, per riuscire ad ingaggiarlo, servirà battere la concorrenza del Napoli. L’alternativa è Victor Boniface, pronto a lasciare il Bayer Leverkusen e a cimentarsi in altri campionati. Work in progress in casa rossonera. Il casting per trovare un attaccante, capace di contendere a Santiago Gimenez il ruolo di titolare, proseguirà nei prossimi giorni.