Juve, arriva un Top per 50 milioni: nome da fantascienza

50 milioni per un super colpo: la Juventus tenta l’affare dell’anno, i tifosi possono tornare a sognare

Il mercato della Juventus si è sbloccato con un nome super come quello di Jonathan David. A quanto pare la stagione degli acquisti di livello internazionale, in casa bianconera, è però appena cominciata. Che la nuova dirigenza voglia fare le cose in grande, sembra ormai evidente.

Regalare a Tudor un attaccante come il canadese, da affiancare probabilmente a un altro big (Kolo Muani?), è la prova di quanto in alto voglia puntare la Juventus. Ma l’ennesima conferma arriva da un altro super affare in corso in questi giorni. Si parla infatti di un possibile acquisto di un top player per 50 milioni di euro.

Chiaro che molte delle strategie juventine, in questa campagna di rafforzamento, dipenderanno ancora una volta dalle cessioni, e in particolar modo da quella di Dusan Vlahovic, spina nel fianco della società bianconera in questa estate ancora alle primissime battute.

Nonostante il centravanti serbo si sia trasformato in una gatta da pelare, la Juventus non vuole però farsi fermare dalle difficoltà, e sembrerebbe anzi aver già intavolato le trattative per portare a Torino almeno un altro giocatore di livello internazionale. Sarebbe in particolare tornato nel mirino bianconero un attaccante a lungo seguito anche negli scorsi anni, ma che stavolta potrebbe essere davvero pronto per fare il passo in avanti più importante della sua carriera.

Super colpo per la Juventus: 50 milioni sul tavolo, può arrivare un altro top player

Stando a quanto riferito da gazzetta.it, il nome più caldo in casa juventina in questo momento sembrerebbe essere quello di Karim Adeyemi. L’esterno che tanto piaceva al Napoli, accostato con forza agli azzurri lo scorso gennaio dopo la partenza di Kvaratskhelia, sarebbe tornato a essere l’obiettivo numero uno per la dirigenza bianconera, considerando anche un contratto con il Borussia Dortmund in scadenza 2027.

Già vicino alla Juventus lo scorso anno, a lungo corteggiato da Giuntoli e Pompilio, prima di dover virare su altri obiettivi a causa di costi che, in quel momento, non permettevano ai bianconeri di poter spingersi troppo oltre, stavolta il tedesco sembrerebbe decisamente più alla portata, nonostante il costo del cartellino rimanga di almeno 40-50 milioni di euro.

A facilitare l’operazione potrebbe essere però proprio la volontà del calciatore di cambiare aria, di fare un salto in avanti nella sua carriera, dopo aver rinunciato nelle ultime sessioni di mercato a ogni ipotesi di trasferimento. E lo stesso Borussia, consapevole della situazione, avrebbe cominciato a cautelarsi cercando di convincere Jadon Sancho, altro nome sul taccuino di Comolli, ad accettare un ritorno in giallonero.

La situazione è quindi ancora in itinere e l’affare è tutt’altro che sbloccato. Rispetto al recente passato, stavolta la Juventus sembrerebbe però voler fare sul serio anche su un nome di altissimo livello come quello di Adeyemi. Una garanzia delle ambizioni importanti della nuova dirigenza, desiderosa di far tornare a sognare l’intero popolo bianconero.