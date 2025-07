Calciomercato, il nuovo portiere è Suzuki: ruolo da titolare a Milano

Dopo le vicende legate al portiere, per i club ai vertici della Serie A come quelli di Milano, ecco che il nuovo estremo difensore si trova nel nome di Suzuki.

Il portiere nipponico dopo l’anno vissuto al Parma, al suo primo anno in Italia, pare aver impressionato tutti. Non cominciò benissimo la sua esperienza in Italia, quando ci fu l’espulsione tra i pali del Diego Armando Maradona alla seconda giornata di campionato e che portò poi lo stesso Zion Suzuki a mostrare a tutti di che pasta è fatto.

La scelta di una big del calcio italiano è infatti legata a quello che è il portiere giapponese che ad agosto compirà 23 anni e ha tutta una carriera davanti. Dal Parma ad una grande del nostro calcio, potrebbe vedersi il grande salto di Zion Suzuki, portiere che sarebbe stato individuato come scelta in porta da parte di un club di Milano.

Calciomercato: Milano nel destino di Suzuki, l’ipotesi

A riportare le ultime notizie di calciomercato su Zion Suzuki è La Gazzetta di Parma che ha svelato, questa mattina, le serie intenzioni di chi vorrà prenderlo per averlo come titolare in porta.

Dopo aver già perso Bonny e con altri tra i top player del Parma che sta nascendo con Cuesta, allenatore giovanissimo alla sua storica nomina in Serie A – è tra gli allenatori più giovani di sempre nel nostro campionato -, oltre ai già noti Leoni e altri, non ha voglia di perdere pure Suzuki.

Il portiere nipponico piace sia al Milan che all’Inter, per motivi diversi. Ma Suzuki, almeno per ora, pare restare stretto tra le volontà del Parma di non cederlo. Un’offerta vantaggiosa, economicamente dispendiosa da parte di chi proverà a portarselo a casa, potrebbe in ogni caso far vacillare il Parma stesso sulla sua voglia di non cederlo.

Milan o Inter: chi prende Suzuki? Le cifre

Zion Suzuki è nelle idee sia di Milan che Inter. Per quanto riguarda i rossoneri, in questo momento è difficile capire cosa accadrà con Mike Maignan che è stato annunciato come capitano da Massimiliano Allegri in conferenza, che ha usato parole diverse da quelle per Theo Hernandez, così come per Leao. Il portiere francese però, malgrado quelle, non è certo di un futuro in rossonero. Tant’è che il Milan potrebbe puntare su Zion Suzuki, ma il discorso rispetto all’Inter è diverso. Perché potrebbe farlo a prescindere dalla titolarità, mettendolo come vice Maignan per poi, a poco a poco, averlo come portiere titolare a San Siro.

Per quanto riguarda l’Inter, la separazione da Sommer pare imminente. E il portiere svizzero, lasciando Milano, non vedrebbe in Josep Martinez il suo sostituto in porta come titolare. Chivu pare non averlo visto pronto, a differenza di Suzuki che, per circa 25-30 milioni di euro potrebbe essere lasciato partire dai crociati, che si separeranno solo di fronte ad una proposta così vantaggiosa.