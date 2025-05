Brutto scontro di gioco, è uscito in barella: l’esito della TAC

Nel corso della partita di questo pomeriggio il calciatore è stato costretto ad uscire dal campo in seguito ad un durissimo scontro di gioco.

I tifosi presenti allo stadio sono rimasti tutti con il fiato sospeso, anche perché mentre uno dei due si è normalmente rialzato, seppur con l’ausilio dello staff medico, l’altro è rimasto steso al suolo come se avesse perso coscienza. Ed è per questo che sono immediatamente intervenuti i sanitari che hanno messo sulla barella il giocatore e trasportato immediatamente in ospedale, dove è stato sottoposto ad una TAC il cui esito è arrivato giusto qualche minuto fa.

Duro scontro di gioco: la ricostruzione

Una normalissima, per quanto tesa, serata di sport si stava trasformando in un vero incubo per tutti i presenti. In seguito ad un duro scontro di gioco, è stato necessario ed indispensabile l’intervento dei sanitari per evitare che potesse succedere l’impensabile.

Per fortuna questi sono stati repentini nella loro manovra di soccorso, recuperando subito il calciatore e trasportandolo, come da protocollo, in ospedale. La scena alla quale hanno assistito i presenti allo stadio è stata davvero brutta, visto che sono tornate in mente situazioni molto simili finite in maniera decisamente peggiore. Al minuto 46 di Pro Vercelli-Pro Patria, dunque, per una manciata di minuti lo stadio Silvio Piola ha trattenuto il fiato in seguito al duro scontro di gioco tra Comi e Renault.

Come riportato dai colleghi di La Casa di C, i due hanno fatto uno scontro testa contro testa, che ha visto il primo uscirne decisamente più malconcio. Mentre il calciatore della Pro Patria è riuscito ad alzarsi sulle gambe e riprendere come se nulla fosse, Comi ha dovuto richieste l’ausilio della barella per uscire dal campo, confermando così le preoccupazioni iniziali di tutti i presenti allo stadio. L’attaccante bianconero è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una TAC i cui risultati sono arrivati poco fa.

Gli esiti della TAC

Gianmario Comi ha fatto e non poco preoccupare compagni e tifosi della Pro Vercelli questo pomeriggio, che vincendo contro la Pro Patria per 1 a 0 è riuscita a salvarsi e rimanere in Serie C. Nonostante questa gioia, comunque, pensieri e preghiere erano rivolte all’attaccante italiano, sottopostosi ad una TAC non appena trasportato in ospedale dopo l‘infortunio patito a seguito dello scontro di gioco con Renault.

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Casa di C, comunque, sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di Gianmario Comi. Gli esami hanno infatti dato esito negativo, con il 26 della Pro Vercelli che fortunatamente e vigile ed ha anche parlato con lo staff medico sia dell’ospedale che di mister Marco Bianchini.