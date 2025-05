Infortunio e disastro Theo: può aver finito così l’avventura al Milan

Brutte notizie per il Milan e per i milanisti, con l’intento di centrare le coppe europee che rischia di sfumare con le diverse defezioni in rosa.

Nel corso dell’ultima ora era già stata annunciata l’assenza per Kyle Walker, calciatore che a causa di uno stato influenzale è già stato annunciato che non ci sarà per Roma-Milan. Ma all’Olimpico oltre alla sua e a quella di Dovbyk, non sarà l’unica assenza pesante del match.

Il problema in allenamento è stato svelato da Sky Sport che ha così annunciato l’assenza dell’ultima ora di Theo Hernandez. A differenza del terzino inglese però, per quanto riguarda Theo, la situazione è muscolare. Un dolore, quello che ha avvertito alla coscia, che rischia di averlo messo KO per il resto della stagione. Questo si intende, se si considera che alla fine della stessa mancano le ultime due partite da giocare contro Roma e Monza.

Infortunio Theo e tegola Milan: svelate le condizioni

Tegola per Conceicao e pure per i fantallenatori, se si considera l’assenza all’ultimo di Theo Hernandez. Il calciatore, come fanno sapere dall’emittente satellitare, non sarà convocato per Roma-Milan a causa di un fastidio muscolare.

All’Olimpico dunque è doppia assenza tra Walker e Theo sulle fasce, con Coneicao che sarà costretto a cambiare qualcosa nel proprio assetto tattico. Ma occhio perché, l’assenza di Theo Hernandez, potrebbe portare al duplice problema tra Roma e Monza.

Tant’è che molto presto, quando sosterrà gli esami strumentali a Milanello, sarà chiarita la vera entità del suo infortunio. E la stessa potrebbe vedere Theo Hernandez di fronte alla stagione finita, complicando le cose pure per chi al Fantacalcio si sta giocando tutto e vede nel francese un potenziale bonus dalla difesa.

Theo ha già giocato l’ultima partita? Possibile addio al Milan

Potrebbe aver giocato già l’ultima partita col Milan che è quella conclusa amaramente in Coppa Italia, se si considera la sfida persa contro il Bologna per 1-0 a favore dei felsinei.

Theo Hernandez lascerebbe il Milan alla fine di questa stagione, con il Real Madrid scatenato sul mercato perché, dopo aver già preso Alexander-Arnold e Huijsen in difesa, potrebbe completare il reparto con Theo che tornerebbe a Madrid, sostituendo Mendy che non ha convinto al 100% né la società dei Blancos, tantomeno Xabi Alonso che già programma tutto per il suo futuro.