Fallito anche il progetto Milan Futuro: Cardinale caccia tutti

Fare peggio di un Milan ottavo in classifica e fuori dall’Europa non sembrava possibile, ma invece questa società ci è riuscita.

Fallito il progetto Prima Squadra, le visioni saccenti del gruppo di lavoro rossonero hanno fatto cadere a picco anche quello di Milan Futuro, facendogli scrivere una pagina veramente molto negativa della storia delle seconde squadre in Lega Pro. In seguito alla sconfitta di Ferrara, infatti, la formazione rossonera è retrocessa in Serie D.

L’anno prossimo all’U23 del Milan spettano dunque i dilettanti, aggettivo che spesso e volentieri l’ambiente rossonero ha associato agli attuali dirigenti, avendo alla fine ragione loro.

Il Milan fallisce in tutto: Cardinale pronto a cambiare

Adesso è sotto gli occhi di tutti il fallimento del Milan. Il progetto tecnico rossonero non ha dato i frutti sperati, nonostante Zlatan Ibrahimovic ne abbia parlato benissimo dal primo giorno. I risultati sono però questi: Prima Squadra ottava in classifica e mai in corsa per gli obiettivi stagionali, ed il Milan Futuro in Serie C.

Insomma, peggio di così non poteva andare, e questo avrebbe fatto andare su tutte le furie Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan e numero uno di RedBird non ha alcuna intenzione di mandare all’aria l’oltre il miliardo e mezzo di euro che è stato investito nell’estate del 2023. Quest’anno ha messo il suo gioiello in mano a gente che si è dimostrata essere non all’altezza, ed è per questo che tante cose potrebbero cambiare dalle parti del quarto piano di casa Milan in vista della prossima stagione.

Per prima cosa Kirovski, responsabile tecnico del Milan Futuro, molto probabilmente verrà allontanato. In secondo luogo a pagare di queste scelte potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, la cui posizione sarebbe fortemente a rischio anche a fronte dei dissidi con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, ad oggi l’unico certo del suo posto anche l’anno prossimo. I cambiamenti che ci saranno porteranno volti nuovi in dirigenza, come ad esempio il direttore sportivo, figura a questo punto indispensabile per provare a ripartire seriamente.

Prendere spunto dalla Primavera

Il Milan è arrivato a punto morto. Nulla è andato come previsto, eppure i tifosi immaginavano un epilogo del genere di questa stagione. A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: come mai gente “senza” competenze riesce ad avere una visione più lungimirante rispetto a chi viene pagato per questo?

Una risposta non esiste, motivo per il quale Gerry Cardinale è pronto a stravolgere il suo Milan per cercare di farlo ripartire. E per farlo non c’è bisogno di guardare in casa degli altri, ma nella propria, prendendo spunto da come si è lavorato con la Primavera. La società ha infatti deciso di affidare il progetto dell’U20 a profili esperti del settore come Vergine e Guidi, raggiungendo risultati ben oltre quelli sperati. Il calcio è una cosa semplice: bisogna mettere tutti al posto giusto per evitare guai. Chissà se lo avranno capito dalle parti di Casa Milan.