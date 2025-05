Juve fuori dalla Champions, l’annuncio sconvolge i tifosi

La Juventus fuori dalla prossima Champions League: l’annuncio che gela i tifosi bianconeri è arrivato nelle scorse ore

180′ alla fine della stagione e per la Juventus è tempo di fare i conti con un’annata difficile, per lunghi tratti deludente, per qualcuno pure fallimentare. Il quarto posto resta alla portata della squadra di Tudor, apparsa decisamente poco costante nel corso delle ultime settimane.

Ma qualificarsi alla prossima Champions League significherà dare un senso importante ed ambizioso alla prossima campagna acquisti. Il tanto atteso calciomercato estivo che incombe e che – dopo scelte assolutamente discutibili portate avanti da Cristiano Giuntoli tra giugno e gennaio, potrebbe regalare sorprese.

Anche lato dirigenziale e non solo per quel che riguarda entrate ed uscite dalla rosa di Tudor. Un nuovo ruolo per Giorgio Chiellini in dirigenza, più centrale nelle decisioni anche in sede di mercato. E magari pure l’addio di figure cruciali fino a questo momento come Francesco Calvo. Ma non solo. Occhio pure a Cristiano Giuntoli.

Juve distrutta: c’entra anche Giuntoli

Sul momento della Juventus, sulle prospettive future come la partecipazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League e riguardo all’operato della dirigenza bianconera ha parlato il giornalista e tifoso della Juve Francesco Oppini. Lo ha fatto durante ‘Maracanà‘, ai microfoni di ‘TMW‘.

Un Oppini assai critico quello che ha trattato il tema bianconero, dopo una stagione abbondantemente deludente. A maggior ragione in seguito a investimenti corposi in sede di mercato, sia la scorsa estate che nel mese di gennaio: “Questa Juventus non meriterebbe la Champions League”, ha tuonato il giornalista lasciando tutti di stucco. Poi motiva la sua frase molto dura nei confronti, soprattutto, della dirigenza e di Cristiano Giuntoli.

“Lazio, Bologna, Roma e pure Milan… Per quanto ha speso in entrata e sacrificato in uscita, si tratta del fallimento totale di Cristiano Giuntoli“. Il discorso di Oppini va oltre, ben prima, per quello che riguarda la decisione sul tecnico e la scelta – evidentemente a posteriori discutibile – di puntare su Thiago Motta e non su un vincente, uno più pronto. Come Antonio Conte.

“Sarebbe venuto a piedi a Torino. Se cacci Allegri devi prendere uno al suo livello e non una scommessa, che i problemi di gestione li aveva già a La Spezia e a Bologna. Tudor con il doppio errore nei cambi a Roma si è giocato la permanenza”. Poi un’ultima stoccata che risulta già essere una bomba di mercato: “Giuntoli? Ha solo il 5% di possibilità di restare alla Juventus“, ha concluso il giornalista.