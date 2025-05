Juventus, è fatta: spendono 50 mln, ci sarà al Mondiale per Club

Un altro colpo in prospettiva per il club che ha messo sul piatto una cifra compresa fra i 50 e i 60 milioni di euro. Parteciperà al prossimo Mondiale per Club, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato in fermento con la società che, a stretto giro, ha deciso di chiudere un altro colpo in prospettiva.

Una mossa strategica da parte della società, che vuole partire con il piede giusto e giocarsi le sue chance al prossimo Mondiale per Club, che si disputerà fra giugno e luglio negli Stati Uniti.

Veni, vidi e vinci. Si può sintetizzare in questo modo la strategia da parte della società che dopo aver individuato i potenziali calciatori da prendere ha deciso di chiudere ogni accordo in tempi rapidissimi.

Quando si ha la disponibilità economica si può fare qualunque cosa, anche chiudere un colpo da circa 50-60 milioni di euro.

Juventus: lo stanno prendendo, chiudono l’accordo

Amaro in bocca per le altre squadre, che nell’ultimo periodo avevano seguito da vicino il calciatore che adesso si prepara a vivere un’altra avventura lontano dal Portogallo.

E’ fatta, infatti, per il trasferimento del calciatore che lascerà il Benfica nelle prossime settimane, per unirsi al nuovo club che dovrà partecipare al Mondiale per Club 2025.

Florentino Perez vuole archiviare la deludente stagione ed è per questo che è intervenuto sul mercato con 2 colpi nel giro di 48 ore.

Dopo aver ufficializzato Huijsen, la dirigenza ha definito anche per portare al Real Madrid Carreras che arriva dal Benfica. A confermare la notizia è il portale spagnolo As.

Juventus beffata: il Real Madrid ha l’accordo per Carreras

Un altro obiettivo mancato per i bianconeri che dovranno rinunciare ad un altro acquisto per la prossima stagione. Concorrenza sbaragliata a causa dell’inserimento del Real Madrid che in poco tempo ha già raggiunto l’accordo per prendere il calciatore.

Un vero e proprio restyling per la difesa dei Blancos che dopo Huijsen hanno definito anche per il giovane centrale del Benfica con la società che ha deciso di portare al Real Madrid Carreras.

L’esterno mancino, che all’occorrenza può giocare anche come centrale, sarà il secondo rinforzo per il nuovo allenatore Xabi Alonso, che si sta già preparando al meglio per il suo esordio sulla panchina del Real Madrid, che avverrà al Mondiale per Club.