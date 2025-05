Niente Napoli, svolta David in Italia: svelata la destinazione

Dall’estero svelano la destinazione per il futuro di Jonathan David e non al Napoli, ma comunque in Serie A.

Il giro di boa del calciomercato estivo vedrà l’accelerata improvvisa in estate con annuncio per quanto riguarda il colpo a costo zero sul canadese.

Nelle ultime settimane hanno spiegato che ci sarebbe il Napoli in pole per lui, ma occhio alla svolta per quanto riguarda il club italiano che andrebbe ad anticipare proprio gli azzurri. Convincendolo su cifre d’ingaggio e commissioni per il suo entourage, ecco che il Napoli si vedrebbe beffato da una delle rivali italiane in Serie A.

Calciomercato Napoli: David in Serie A, ma non in azzurro

Jonathan David è un concreto obiettivo del Napoli, ma ancor prima degli azzurri, era forte anche l’interesse del Milan. Col tempo i rossoneri hanno scelto di puntare su altro, cosa diversa invece per la Juventus e per l’Inter che proveranno a tornare in corsa.

Nelle intenzioni di David c’è quella di lasciare il Lille per arricchire le cifre del suo contratto, ma anche per sposare un progetto tecnico che faccia al caso suo. Da numero nove del Napoli potrebbe arrivare in Serie A per vivere un’esperienza “alla Osimhen” che arrivò proprio dal Lille, prima di diventare il bomber che è diventato nell’annata Scudetto nel 2023. Cosa che però non è detta, come fanno sapere dalla Spagna, precisamente da Fichajes.net, per ciò che raccontano sull’affare a zero per il canadese.

Sulle tracce di Jonathan David ci è finito sia l’Atletico Madrid che l’Inter. I nerazzurri, mettendosi d’intralcio al Napoli, potrebbero provare a prenderlo a costo zero. E attraverso un ingaggio vantaggioso, sarebbe più propenso a firmare altrove.

Le cifre e la destinazione del colpo David

Dovesse firmare per l’Inter, l’ingaggio di David arriverebbe a circa 10 milioni di euro, raggiungibili attraverso i bonus. Discorso analogo qualora dovesse convincersi per l’Atletico Madrid, con Simeone che potrebbe scegliere la rivoluzione in avanti.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, la proposta che avanzerebbe De Laurentiis sarebbe legata ad un massimo di 6 milioni di euro, non volendo sforare sul tetto ingaggi fissato. Non alzerà la posta il patron azzurro che non andrà oltre i soldi investiti per l’ingaggio di Romelu Lukaku che potrebbe restare tra i più pagati dell’intera rosa azzurra, con o senza Conte in panchina.