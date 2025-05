Ennesimo infortunio, il Club è stanco: salta il riscatto

L’ennesimo infortunio della sua stagione avrebbe scocciato il Club al punto da prendere una decisione importante in vista della prossima.

Stando alle ultime notizie, infatti, quello che sembrava scontato non lo è più. La società non ha alcuna intenzione di continuare a puntare su un calciatore che dà così poche certezze a livello fisico, ed è per questo non è da escludere uno scenario clamoroso, ovvero il suo mancato riscatto. Questo potrebbe agevolare di conseguenza le pretendenti, che potrebbero sorvolare sulla questione fisica per assicurarsi un calciatore che quando in condizione ha dimostrato di poter fare tranquillamente la differenza in Serie A.

Ennesimo infortunio per lui: le condizioni preoccupano

La sua è stata una stagione frastornata dagli infortuni. Nella prima parte ha dimostrato che se in condizione può fare tranquillamente la differenza, ed è questo quello che gli avrebbe permesso di entrare nella lista dei desideri di alcune delle squadre più importanti di Serie A e non solo.

C’è da dire, però, che a eccezione dei primi 6 mesi, gli ultimi 6 sono stati disastrosi, sia a livello di rendimento che fisico, dato che il calciatore è stato più tempo fuori per infortunio che per altro. Ed anche questa sera, a poco più di 90 minuti dalla fine della sua stagione, l’esterno non si è smentito, fermandosi a causa dell’ennesimo infortunio che potrebbe seriamente mettere in discussione anche il suo futuro.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, anche oggi contro l’Inter Nuno Tavares è uscito a causa di un infortunio al polpaccio. Più nello specifico il portoghese ha fatto una smorfia e ha richiamato subito l’attenzione dello staff medico, che rivolgendosi poi verso la panchina ha comunicato l’impossibilità per l’ex Arsenal di continuare. E chissà che questo ennesimo stop non possa condizionare anche il futuro di Nuno Tavares.

Il Club è stanco: salta il suo riscatto

Tanto forte e decisivo quanto fragile Nuno Tavares. Contro l’Inter il portoghese ha infatti subito l’ennesimo infortunio della stagione che ne potrebbe seriamente compromettere il futuro alla Lazio.

Stando alle ultime notizie, infatti, potrebbe darsi che il club di Claudio Lotito non riscatti l’esterno dall’Arsenal perché effettivamente potrebbe risultare complicato piazzarlo a fronte di tutti questi infortuni. Nonostante questo, comunque, le pretendenti per Nuno Tavares di certo non mancherebbero, ma sicuramente questa precarietà fisica non permetterebbe alla Lazio di cederlo alle cifre di cui si è parlato tanto nel corso di questi mesi, ovvero circa 40 milioni di euro. Staremo a vedere.