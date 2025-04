Juve-Lazio, fumata bianca in arrivo: cambia maglia per 25 milioni

L’offerta da 25 milioni di euro ha sbloccato l’affare tra Juventus e Lazio: la fumata bianca ora è davvero vicina.

Il quarto posto è l’obiettivo minimo per la Juventus, che ha assoluta necessità di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e gli introiti che ne deriverebbero. Per farlo i bianconeri dovranno vedersela con una concorrenza molto agguerrita: il Bologna è davanti, con un punto in più sulla truppa ora guidata Igor Tudor (che ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta), mentre subito dietro ci sono le romane (a tre punti) e la Fiorentina (a quattro lunghezze).

Oltre al Bologna, in queste otto gare che restano la Juve dovrà affrontare anche le capitoline: domenica a Roma i bianconeri scenderanno in campo contro i giallorossi, mentre l’11 maggio la truppa di Tudor sarà di scena sempre all’Olimpico ma contro la Lazio. Stando agli ultimi rumors sembra che la sfida con i biancocelesti non avverrà solo in campo.

La Juve sta infatti cercando il miglior sostituto possibile di Andrea Cambiaso, che potrebbe lasciare la Continassa al termine di questa stagione. Già nello scorso mercato di gennaio la separazione era parsa a un passo: il Manchester City sembrava sul punto di presentare una super offerta per il laterale sinistro (si parlava di circa 60-65 milioni di euro).

Juve-Lazio che affare: fatta per 25 milioni

Le voci che arrivano da Torino rivelano che quasi sicuramente in estate i Citizens tenteranno un nuovo assalto al giocatore. Con un’offerta di quel tipo Giuntoli si siederebbe senz’altro al tavolo delle trattative, specialmente se i bianconeri non dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions.

La dirigenza juventina ha già in mente il sostituto di Cambiaso: il preferito è Nuno Tavares, esterno sinistro che sta facendo molto bene con la Lazio nonostante le ultime gare saltate per un problema muscolare. Pur non riuscendo a siglare nemmeno una rete il calciatore di proprietà dell’Arsenal ha fornito ben 9 assist ai propri compagni, riuscendo sempre a garantire un rendimento importante.

La Lazio vorrebbe provare a tenerlo proponendo un nuovo prestito ai Gunners ma l’inserimento della Juve rischia di far saltare tutto. I bianconeri potrebbero utilizzare parte dell’incasso derivato dall’eventuale cessione di Cambiaso per andare all’assalto di Nuno Tavares: un’offerta da 25 milioni di euro dovrebbe essere sufficiente per convincere i londinesi a lasciarlo partire definitivamente.