Ter Stegen in Serie A, affare a zero

Marc Andrè Ter Stegen può sbarcare nel nostro campionato e farlo a parametro zero, lo scenario che avrebbe del clamoroso: cosa sta succedendo

La scorsa stagione è stata sicuramente particolare per Marc Andrè Ter Stegen, uno dei migliori portieri in circolazione, ma condizionato da un gravissimo infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Il Barcellona, infatti, ha dovuto ovviare a questo problema con l’innesto di Szczesny a parametro zero.

Proprio il rendimento del polacco, nonostante avesse meditato l’ipotesi del ritiro solo fino a poco prima, ha cambiato gli scenari tra i blaugrana. Unito al fatto che il club ha appena acquistato Joan Garcia. Infatti, nella squadra si ritiene che l’estremo difensore tedesco, finito praticamente al terzo posto nelle gerarchie di Flick, non sia più così indispensabile. E l’eventualità dell’addio al Barça prende consistenza.

Una notizia che di sicuro attira l’attenzione dei tanti operatori di mercato. Il fatto che ci sia a disposizione un portiere di livello simile fa gola a molti. E addirittura, viene ventilata l’ipotesi di vedere Ter Stegen in Serie A e pure a condizioni vantaggiose.

Inter, idea Ter Stegen: può essere lui il sostituto di Sommer

Secondo quanto viene riportato in Spagna, dalla testata ‘Sport’, Ter Stegen può diventare una occasione favorevole da cogliere per l’Inter, che potrebbe addirittura riuscire a prelevarlo a parametro zero.

Ci sono infatti tanti cambiamenti in vista, come sappiamo, tra i nerazzurri. Al punto che diversi big non sono più sicuri del posto. Per i nerazzurri, c’è in bilico anche il futuro di Sommer, la cui posizione è stata sondata dal Galatasaray.

Non facile, pensare di lasciare andare lo svizzero, per i vice campioni d’Italia. A meno che non si presenti la possibilità di prendere un suo sostituto all’altezza. La situazione di Ter Stegen dunque viene monitorata attentamente. Il tedesco è arrabbiato con il Barcellona per la gestione della vicenda, vorrebbe rimanere ma ha anche fatto presente che, nel momento in cui capisse che la sua presenza non è effettivamente gradita, farebbe subito le valigie.

C’è un fattore che potrebbe giocare a favore dell’Inter dal punto di vista economico. Ter Stegen ha ancora un contratto di tre anni con il Barcellona, piuttosto oneroso. Ebbene, i catalani, pur di risparmiare tale cifra, sarebbero disposti a lasciarlo andare via a titolo gratuito.