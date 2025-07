Il nuovo Hazard in Serie A: 10 milioni di euro per soffiarlo all’Ajax

In Serie A può sbarcare quello che viene indicato da tutti come il nuovo Hazard. Di proprietà dell’Ajax, può essere preso per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro e si tratta di un talento davvero purissimo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il calciomercato in Serie A sta entrando nel vivo e le sorprese, come sempre accade, sono praticamente sempre dietro l’angolo quando la finestra estiva è aperta. Tutte le squadre, infatti, sono consapevoli del fatto che si tratta del momento in cui, insieme al ritiro, si costruiscono i successi o i fallimenti di una stagione. Da questo punto di vista, alcune squadre si stanno già muovendo, mettendo in luce quelle che sono le loro strategie. Basti pensare, in tal senso, a quanto è attivo il Napoli, che vuole ancora alzare la posta in palio puntando a rivincere ed a far bene in Champions League.

Anche l’Inter, però, non ha nessuna intenzione di restare a guardare, al pari della Juventus. Manca, nella lista delle squadre che hanno già piazzato grandi colpi il Milan, che per il momento ha provveduto prevalentemente a vendere ma chi qualcosa di importante lo farà in entrata. Adesso, però, la Serie A potrebbe seriamente prepararsi ad accogliere uno dei migliori talenti d’Europa. E’ considerato da molti il nuovo Hazard ed ora potrebbe sbarcare per soli 10 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il nuovo Hazard in Serie A: colpo di scena inatteso, affare da 10 milioni

Le giocate del belga, soprattutto con la Nazionale e con la maglia del Chelsea, hanno incantato tutti. Prima che gli infortuni lo frenassero in maniera importante al Real Madrid. Ma attenzione al suo erede. Stando a quanto raccontato dal match analyst Alessandro D’Aria ai microfoni di AreaNapoli, il Napoli starebbe seguendo con interesse il nome di Mika Godts. Talento purissimo belga di proprietà dell’Ajax, si tratta di un calciatore che, per caratteristiche e provenienza, viene considerato il nuovo Hazard, dal momento che ha dei colpi impressionanti.

Si tratta di una ala sinistra che, nonostante un fisico piccolo, ha una velocità in accelerazione davvero impressionante. Oltre ad un dribbling e ad una abilità nello stretto davvero fuori dal comune. Non è la prima volta che il Napoli viene accostato a Godts, a conferma del fatto che sia un interesse profondo. E’ un classe 2005 e, di conseguenza, ha dei margini di miglioramento davvero enormi ed i Lancieri di Amsterdam lo valutano una cifra superiore ai 10 milioni di euro.