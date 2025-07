Calabria lascia la Serie A: firma gratis in Premier

Svincolato dopo gli ultimi 6 mesi al Bologna, Davide Calabria potrebbe vivere la sua prima esperienza in carriera all’estero.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex capitano del Milan sarebbe in procinto di firmare gratis in Premier League in seguito all’interesse di una grande del campionato inglese, che nella prossima stagione sarà protagonista non solo in patria ma anche e soprattutto in Europa. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che l’Inghilterra non sarebbe l’unica soluzione per il futuro di Calabria, anche se la strada intrapresa sembrerebbe portarlo proprio lì.

Calabria in Premier League: sta firmando gratis

Dopo aver passato gran parte della sua carriera in Italia, Davide Calabria è pronto a vivere un’esperienza all’estero. Nulla di confermato per il momento, anche perché le parti si sarebbero appena cominciate a sentire, ma la sensazione è che i contatti starebbero viaggiando talmente spediti al punto che si crede si possa raggiungere un accordo anche a stretto giro.

Il primo a volerlo è il ragazzo stesso, che ancora senza squadra vuole evitare di portare per le lunghe questo discorso, anche perché c’è una stagione da preparare ad altissimi livelli, soprattutto se si dovesse finire in Premier League. E la sensazione è che il futuro di Davide Calabria sia proprio in Inghilterra, complice l’interesse di una realtà importante che potrebbe anche metterlo nelle condizioni di riconquistare anche la Nazionale.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri profili social, Davide Calabria si sta avvicinando a grandi passi al Crystal Palace, che fiutata quest’occasione starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di portare in Premier League un calciatore che nonostante tutte le difficoltà del caso ha comunque esperienza internazionale che potrebbe tornare più che utile alle Eagles, impegnate nella prossima stagione in Europa League.

Svelato dove giocherà Calabria

Il Crystal Palace potrebbe essere la prossima squadra di Davide Calabria. Le parti sarebbero in contatto già da diversi giorni per trovare un accordo che possa accontentare tutti, con il ragazzo entusiasta all’idea di poter sbarcare in un campionato importante come la Premier League.

Le Eagles non sarebbero però l’unica squadra interessata all’ex capitano del Milan, finito nel mirino anche di tante squadre spagnole. Scrive Gianluca Di Marzo che anche Real Betis, Celta Vigo e Mallorca avrebbero chiesto informazioni per Davide Calabria, che fatta eccezione per la destinazione andalusa, continuerebbe a dare massima priorità al Crystal Palace.