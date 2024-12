Calabria-Milan al capolinea: nuovo colpo dalla Serie A

Nuova maglia in Serie A per Davide Calabria, giunto ormai alla fine della sua esperienza in rossonero con il terzino che potrebbe salutare già a gennaio.

L’avventura di Davide Calabria al Milan sembra essere arrivata alla fine con il terzino che è stato superato nelle gerarchie da Emerson Royal.

L’ormai ex capitano del Milan è in scadenza di contratto a giugno del 2025 e le trattative per il rinnovo del contratto si sono interrotte ormai da tempo. Il terzino destro non rientra nei piani della società e la sua richiesta di proseguire con un accordo da due milioni di euro l’anno è stata respinta dal club. La sensazione è che il Milan tenterà di salutare il giocatore già a gennaio per provare ad incassare una somma di denaro da poter poi reinvestire per sistemare la propria rosa. Nelle ultime ore sembra essere spuntata una nuova ipotesi in Serie A.

Calciomercato, nuova ipotesi per Calabria in vista di gennaio

Stando a quanto affermato da Milanlive.it, Davide Calabria sarebbe finito nel mirino della Roma. Il terzino destro piace a Claudio Ranieri che vorrebbe sistemare la corsia destra con l’arrivo di un difensore di esperienza come il rossonero che potrebbe giungere nella capitale a fronte di circa 3 milioni di euro.

Una spesa contenuta per la Roma che avrebbe così a disposizione un terzino di livello andando a mettere a disposizione di Claudio Ranieri un giocatore che ben conosce il nostro campionato. D’altro canto il Milan riuscirebbe a fare cassa dalla partenza di un calciatore che il prossimo 30 giugno sarebbe libero di trovare ua nuova sistemazione senza che i club debbano pagare un euro per il suo cartellino.

In passato Galatasaray e Marsiglia si erano fatti avanti per il terzino rossonero che ha però deciso di proseguire la sua avventura al Milan. Capito che Paulo Fonseca gli preferisce Emerson Royal sulla fascia destra, il laterale italiano potrebbe dare l’ok al cambio di maglia in inverno con la Roma che gli darebbe l’opportunità di continuare a giocare ad alti livelli.

Sulle tracce del calciatore del Milan ci sono anche Parma e Torino che però difficilmente riusciranno ad accontentare le richieste economiche del terzino destro. L’eventuale partenza di Davide Calabria in casa Milan verrebbe rimpiazzata dalla promozione fissa in prima squadra di Alex Jimenez che con il Milan Futuro sta dimostrando di essere totalmente di un’altra categoria rispetto alla Serie C.