Asensio all’Inter, annuncio arrivato: tifosi gelati

Brutto colpo per i tifosi dell’Inter dopo l’annuncio del possibile colpo Asensio: le ultime notizie spazzano via ogni tipo di sogno

Il Mondiale per Club è finito ormai da qualche giorno per l’Inter, ma il mercato nerazzurro non si è ancora sbloccato definitivamente. Ostacolato anche da troppe voci in uscita e qualche presunta cessione che sta agitando l’ambiente, Marotta starebbe studiando con Ausilio la giusta strategia per ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu, senza ovviamente indebolirla.

In tal senso uno strappo alla regola potrebbe essere rappresentato da Marcos Asensio, giocatore di quasi trent’anni ma in grado ancora di fare la differenza, anche se vederlo in nerazzurro potrebbe essere molto più difficile del previsto.

A livello di costi l’affare con il Paris Saint Germain potrebbe essere più che fattibile. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club francese, che già nell’ultima stagione lo ha girato in prestito, nel mese di gennaio, all’Aston Villa. Resta il nodo dell’ingaggio da 8 milioni di euro netti, troppi per la società nerazzurra, ma anche questo aspetto potrebbe in qualche modo essere appianato da una dirigenza, quella interista, che ha dimostrato di saper andare oltre gli ostacoli di tipo economico.

La vera domanda che una parte dell’ambiente nerazzurro si pone, in questo momento, è però un’altra: serve davvero un giocatore come il trequartista ex Real Madrid all’Inter per fare un salto di qualità, o comunque per rimanere su livelli altissimi di competitività in Italia e in Europa? E la risposta, stando almeno ad alcuni importanti opinionisti, sembrerebbe non essere del tutto positiva.

Inter-Asensio, frenata improvvisa: arriva l’annuncio che spazza via i sogni dei tifosi

8 gol e 1 assist in metà stagione con la maglia dei Villans. Precedentemente, 2 gol e 4 assist nella prima parte di stagione con il PSG. L’ultima annata per Marcos Asensio, per tanti anni uomo chiave dei successi del Real Madrid di Ancelotti, non è certo stata negativa.

A livello numerico, lo spagnolo è riuscito ancora a fare la differenza e a dimostrare di vedere la porta come pochi altri giocatori nel suo ruolo in giro per l’Europa. La sensazione è che, quindi, almeno un altro paio di stagioni di altissimo livello le abbia nelle gambe. Quello che molti tifosi si domandano è però se sia necessario puntare su un calciatore del genere, quando invece si potrebbe dar fiducia a un talento già presente nella rosa nerazzurra, dirottando quelle risorse finanziarie su altri ruoli.

In particolare a chiederselo è stato l’opinionista Graziano Carugo Campi, con un tweet in grado di spaccare la tifoseria interista: “La Gazzetta scrive ‘Asensio: è finita’, ma potrebbe assumere un significato diverso. Secondo me sarebbe un errore enorme acquistarlo: se hai Carboni, devi provarlo almeno fino a gennaio“.

Parole che hanno trovato d’accordo anche molti tifosi interisti, considerando le buone performance dell’argentino, classe 2000, al Mondiale per Club, dopo una stagione passata ai box a causa di un infortunio che gli ha impedito di proseguire la sua crescita alla corte del Marsiglia di De Zerbi.