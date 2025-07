Ederson firma in Serie A: doppio scambio per beffare l’Inter

Ederson è pronto a sbarcare in una big di Serie A ed a dire addio all’Atalanta dopo un percorso di crescita davvero straordinario. Il doppio scambio può permettere a questo club di beffare l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Si tratta per distacco di uno dei centrocampisti più completi e forti di tutta la Serie A, dal momento che negli anni ha avuto una crescita esponenziale e che ha arretrato, con dei risultati straordinari, la sua posizione. Partito da trequartista, è stato dirottato in mediana dimostrando di avere una classe come pochi ed anche un dinamismo che lascia in maniera del tutto fisiologica senza parole. Da questo punto di vista, si parla da tempo di un suo addio all’Atalanta. Vorrebbe, ovviamente, misurarsi con una piazza ed una realtà più ambiziosa ed importante.

Come è noto a tutti, l’Inter lo ha individuato come nuovo centrocampista da consegnare nelle mani di Cristian Chivu in caso di addio di Calhanoglu. Pur di arrivare ai 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta, i nerazzurri sarebbero disposti a sacrificare anche Asllani, che è finito nel mirino del Real Betis. In tal senso, Ederson può salutare la Dea e restare comunque in Serie A. Da questo punto di vista, il club in questione può proporre una duplice pedina di scambio per convincere il club a cederlo. E sarebbe senza ombra di dubbio una beffa per l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Inter, beffa per Ederson: una big punta al doppio scambio con l’Atalanta

Il brasiliano ha tutto e questo lo rende sicuramente un unicum nel massimo campionato italiano, dal momento che è il più classico dei centrocampisti da Premier League. Capace cioè di incidere, da box to box, tanto in fase difensiva che quando c’è da proporsi in area di rigore avversaria. In tal senso, l’Inter lo sta seguendo con interesse ma sa che non è l’unica società ad avere acceso i riflettori su di lui. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, attenzione al forte interessamento della Juventus per Ederson.

A quanto si legge, infatti, la Juve è disposta a mettere sul tavolo delle trattative ben tre calciatori per abbassare la richiesta della Dea pari, al momento, a 60 milioni di euro. Si tratta di Nico Gonzalez, Mbangula e Weah. Soprattutto i primi due potrebbero essere perfetti per Ivan Juric come caratteristiche ed in tal senso si attendono sviluppi da questo punto di vista. Con ben due pedine di scambio, la Juventus potrebbe strappare sull’Inter per Ederson.