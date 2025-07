Luis Diaz nella bufera: svenduto dal Liverpool, destinazione in Serie A

Liverpool prova a ripartire dopo il tragico evento che ha colpito i Reds e molte cose passano dal calciomercato.

Dopo aver preso Florian Wirtz nella batteria offensiva dei calciatori a disposizione di Arne Slot, nella prossima annata sarà rivoluzione per la formazione di Liverpool.

Una rivoluzione che vede non soltanto più solo Chiesa in uscita, con un altro degli esterni che saluta Liverpool dopo l’annata appena conclusa. L’esperienza ai Reds per Luis Diaz pare essere arrivata ai titoli di coda e ci sono già diversi club che, alle cifre che svelano dall’estero, proveranno a prenderlo per la corsia mancina.

Bufera su Luis Diaz: il colombiano saluterà Liverpool

Finito nella bufera in questi giorni per non essere stato presente al funerale di Diogo Jota e al contempo averlo visto in alcuni video a divertirsi in discoteca, proprio in questi giorni difficili che stanno vivendo tutti i tifosi sparsi nel mondo del calcio, Luis Diaz sarà ceduto. Tra i tifosi del Liverpool, per i commenti che si leggono sui social, c’è una fazione che si divide dall’altra. Una “condanna” Luis Diaz per aver scelto di non partecipare al rito funebre del suo compagno di squadra, dall’altra c’è chi “comprende” la voglia di isolarsi in un momento così tragico sottolineando quanto un dolore di una persona rispetto ad un’altra sia diverso, con ognuno elabora il proprio lutto diversamente da un’altra persona.

In ogni caso, a prescindere da questa potenziale rottura tra club e giocatore, Luis Diaz piaceva già a diversi club. E tra questi, di fronte a quella che è un’operazione economica vantaggiosa che arriva dal Liverpool che andrebbe a svenderlo, permetterebbe ad un club italiano di inserirsi nella trattativa che porta a Luis Diaz.

Bayern Monaco e Barcellona sembrano essersi messe in fila per il classe ’97, ma considerando le cifre al ribasso che scattano adesso sulla sua cessione, occhio anche alla Juventus che va a caccia di un nuovo esterno, completando così il proprio forte attacco per il campionato che sarà con Igor Tudor.

Calciomercato Serie A: chi può prendere Luis Diaz, le cifre

Come hanno fatto sapere dalla Bild, Luis Diaz è un obiettivo di Bayern Monaco e Barcellona. Ma non ci sono soltanto i due top club sul colombiano. Perché, dovesse davvero partire per 50-60 milioni, potrebbe inserirsi la Juventus.

In Italia, considerando la potenziale separazione senza riscatto per Francisco Conceicao, oltre a Kolo Muani che pure sarà difficile da trattenere, Luis Diaz potrebbe completare l’attacco della Juventus assieme a David appena arrivato e Kenan Yildiz. Un attacco stellare, con il possibile addio a 20-30 milioni per Dusan Vlahovic, che continua a piacere al Milan di Max Allegri.