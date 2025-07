L’Inter è già un ricordo: addio e destinazione clamorosa

Il calciomercato dell’Inter è in pieno svolgimento tra colpi in entrata e giocatori che invece sono vicini alla cessione.

Dopo una stagione purtroppo fallimentare almeno per quel che riguarda i titoli in casa Inter è tempo di voltare pagina. La squadra è in vacanze dopo il tanto atteso Mondiale per club e ora la dirigenza è al lavoro per valutare i colpi in entrata e chi invece non deve più far parte del progetto nerazzurro.

C’è ancora da valutare la situazione di Calhanoglu e Dumfries ma ci sono giocatori che invece hanno già salutato dopo l’ultima stagione. Joaquin Correa e Marko Arnautovic – ad esempio – hanno lasciato la squadra nerazzurra a scadenza di contratto dopo un’annata molto deludente; l’attaccante austriaco era stato un importante acquisto per il post Lukaku ma i troppi acciacchi fisici hanno frenato totalmente la sua ascesa. Entrambi ora sono pronti ad una nuova avventura.

Correa è ripartito dal Sudamerica e giocherà in Brasile con la maglia del Botafogo mentre diversa la situazione di Arnautovic, al momento ancora senza club. Si è parlato di qualche club italiano ed anche di campionato austriaco ma c’è ancora grande incertezza sul giocatore ormai ex Inter. Intanto Marko dà segnali attraverso i propri social.

Addio Inter, arriva la conferma via social

Attraverso il proprio account Instagram Marko Arnautovic ha di fatto anticipato che presto comincerà una nuova avventura, chiudendo di fatto il suo rapporto con i colori nerazzurri. Un post con una foto e il messaggio: “Tutto pronto per il prossimo capitolo” con Marko che a 36 anni non ha alcuna intenzione al momento di ritirarsi dal calcio giocato.

Anzi il giocatore gradirebbe anche far bene quest’anno per trovare cosi un posto nel prossimo Mondiale che si terrà nel 2026. E secondo alcune indiscrezioni il giocatore è ad un passo dal Rapid Vienna dove dovrebbe firmare un contratto annuale. Per Arnautovic si tratterebbe di un ritorno visto che giocò li nei primi anni di carriera e nello specifico nella stagione 2003/2004.

L’avventura di Arnautovic a Milano finisce piuttosto male con i tifosi che ricordano le ultime prestazioni negative e in particolare l’ultima deludente sfida contro la Lazio in campionato, match che è costato il titolo ai nerazzurri.