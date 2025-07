Inter: affare in Francia, un brasiliano per Chivu

Il sostituto di Dumfries continua a tenere banco in casa nerazzurra. Il club meneghino potrebbe chiudere una operazione in Francia. Ecco i dettagli

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. La clausola rescissoria di Dumfries porta l’olandese ad essere sempre più lontano dai colori nerazzurri. Il Manchester City spinge per avere il giocatore alla corte di Guardiola e una sua cessione costringerebbe il club meneghino ad individuare un sostituto. Per il momento in viale della Liberazione sono in corso le valutazioni del caso e presto dovranno essere sciolti i dubbi.

Si è parlato tanto della possibilità di Dodò, ma non è da escludere che l’Inter possa andare su un profilo differente. Si tratta di un calciatore che è finito nel mirino di diverse big in ottica calciomercato estivo e un tentativo i nerazzurri lo potrebbero fare per magari capire la fattibilità dell’operazione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Inter: il successore di Dumfries dalla Francia, i dettagli

La cessione di Dumfries costringerà il club nerazzurro ad andare a prendere un calciatore di livello anche perché, almeno fino ad oggi, Luis Henrique non ha dato le garanzie sperate. Il nome di Dodò è sicuramente in cima alla lista, ma non è da escludere che ci possa essere un ulteriore tentativo per magari andare a sbloccare un obiettivo differente. Una operazione non semplice e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Il nome in questione è quello di Vanderson. Il terzino destro del Monaco da tempo è finito nel mirino delle big per il calciomercato estivo, ma per il momento nessuna squadra è andata ad affondare il colpo. Ora non è da escludere che l’Inter possa fare un tentativo magari mettendo sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il calciatore.

Vanderson è un calciatore che ha dimostrato di poter stare in una big e l’Inter per lui nel calciomercato estivo, ma si tratta di una ipotesi e non di una trattativa concreta. Naturalmente il Monaco è disposto a trattare e per questo motivo vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

Mercato Inter: Vanderson erede di Dumfries?

Al momento l’Inter non ha ancora sciolto i dubbi sull’erede di Dumfries. Vanderson resta un profilo da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni. Ma attenzione alla possibilità di vedere Vanderson con l’Inter in caso di cessione di Dumfries.