Inter, Dumfries via per 25MLN: il sostituto arriva dalla Fiorentina

Le strade dell’Inter e di Denzel Dumfries potrebbero clamorosamente separarsi nel corso di questo roboante calciomercato nerazzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno olandese non avrebbe gradito l’attacco di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta ad Hakan Calhanoglu, suo grande amico. A detta sua ci sarebbero stati altri modi e tempi per parlare di questa situazione, evitando così di peggiorare ulteriormente la situazione già di suo piuttosto delicata e pesante.

Questo ha creato una crepa insanabile tra le parti, con Denzel Dumfries che adesso potrebbe a sorpresa lasciare l’Inter per firmare con un’altra grande d’Europa a prezzo di saldo.

Dumfries lascia l’Inter a prezzo di saldo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Denzel Dumfries, uno dei tanti scontenti dell’Inter dopo la polveriera di questi giorni. Christian Chivu, Giuseppe Marotta e Lautaro Martinez faranno il possibile per convincere l’olandese a cambiare umore, idea e restare, ma la sensazione è che quell’attacco frontale ad Hakan Calhanoglu non è andato a genio né a lui né ad altri membri della vecchia guarda dello spogliatoio.

Fra tutti Dumfries potrebbe essere il primo a tagliare la corda, complice anche l’interessamento di un’altra grande d’Europa. Al momento ancora nessuna conferma sarebbe arrivata in merito, né lato calciatore né tanto meno lato Inter, ma più passano le ore e più cominciano ad aumentare sempre di più queste voci, complici anche i dettagli di una presunta offerta che potrebbe presto essere inviata tramite PEC negli uffici di viale Liberazione, sede nerazzurra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SPORT, Denzel Dumfries sarebbe stato offerto dai suoi agenti al Barcellona, che starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di sfruttare questa ghiotta opportunità, anche perché l’olandese lascerebbe l’Inter a prezzo di saldo. In queste ore si è parlato di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma al Barça ne potrebbero bastare 25 per convincere la società nerazzurra a lasciarlo partire.

Il sostituto di Dumfries arriva dalla Fiorentina

Ovviamente l’Inter vorrebbe evitare di privarsi di un calciatore come Denzel Dumfries, ma si starebbe facendo sempre più concreta la possibilità di vedere l’olandese vestire la maglia del Barcellona a partire dalla prossima stagione. Ovviamente ogni discorso è ancora alla sua fase embrionale, ma presto la dirigenza nerazzurra potrebbe cominciare a mettersi alla ricerca di un sostituto all’altezza della situazione.

A dirla tutta il gruppo di lavoro interista lo avrebbe già in individuato in Dodo, esterno brasiliano 26enne in rottura con la Fiorentina. Oltre a conoscere già molto bene la Serie A, l’ex Shakhtar fa della duttilità la sua caratteristica principale insieme alla velocità, visto che è in grado di giocare sia tutta fascia, come fatto con Vincenzo Italiano, che terzino, come fatto con Raffaele Palladino. Questo metterebbe Christian Chivu nella posizione di poter cambiare modulo anche a partita in corso, ed è per questo che Dodo potrebbe essere l’erede designato di Denzel Dumfries all’Inter.